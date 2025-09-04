川普要炒掉聯準會成員　高盛喊金價飆上5000美元

▲美國總統川普想出手拔掉聯準會成員職務，引發市場恐慌，美債持有人轉往黃金避難。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普計劃「炒掉」（Fire）聯準會成員麗莎．庫克（Lisa Cook），引發市場對聯準會獨立性的不安，大型投行高盛證券出具最新報告預期，公債持有人恐慌下將棄債轉金，黃金價格將因此飆上每盎司5000美元。

《彭博社》報導，高盛分析師Samantha Dart等人聯合出具的最新報告指出：「若出現聯準會獨立性受損的情境，將可能導致通膨上升、股市與長天期債券價格下跌，以及美元儲備貨幣地位的侵蝕。相較之下，黃金作為價值儲藏，不依賴制度信任。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高盛列出黃金可能的走勢區間：基準預測為至 2026 年年中升至每盎司4000美元；尾端風險情境則為4500美元；若僅有 1% 的私人持有美國公債資金轉入黃金，金價恐逼近5000 美元。

黃金是今年表現最強勁的大宗商品之一，漲幅超過三分之一，並在本週稍早創下歷史新高。這波漲勢受央行持續增持，以及市場押注聯準會即將開始降息所推動。近期，美國總統川普更企圖加強對 Fed 的控制，包括推動罷免理事庫克（Lisa Cook），也進一步支撐金價。

分析師在報告中寫道：「我們估算，若私人持有的美國公債市場中有 1% 流入黃金，金價將升至接近每盎司 5,000 美元（假設其他條件不變）。因此，黃金仍是我們在大宗商品領域最具信心的做多推薦標的。」

這份題為《分散投資大宗商品，特別是黃金》（Diversify Into Commodities, Especially Gold）的報告，並未細述近期 Fed 相關發展，包括對庫克的動作或川普對政策的批評。

然而，隨著對美國央行地位挑戰加劇，全球市場的重要人物也表達憂慮。歐洲央行總裁拉加德警告，若 Fed 失去獨立性，將對世界構成「嚴重危險」。

現貨黃金最新報每盎司約 3530 美元，稍早曾在週三突破3578 美元，再創歷史新高。