OpenAI攜博通明年推自研AI晶片　盼降低對輝達依賴

根據外媒引述知情人士透露，ChatGPT的開發商OpenAI正與晶片大廠博通（Broadcom）合作，最快將於明年首次量產自研AI晶片，不僅要應付內部龐大運算需求，也意在降低對輝達繪圖處理器（GPU）的高度依賴。

據《金融時報》引述多位熟悉內情人士報導，這款自研晶片由OpenAI與博通共同設計，初期僅供公司內部使用，並不打算對外銷售。據悉，OpenAI早在去年就已與博通展開合作，但直至近期量產時程才逐漸清晰。

博通執行長陳福陽日前於財報會議中透露，公司已獲得一名「來自三大雲端客戶之外」的新客戶，簽下高達100億美元的客製化AI晶片訂單。雖然博通未點名，但知情人士指出，這名神秘客戶正是OpenAI。對此，雙方均未正式回應。

這類客製化AI晶片被稱為「XPU」，與輝達、超微（AMD）等現成GPU產品區隔，市場預期XPU將在AI基礎建設需求快速成長下取得重要市占。今年以來，博通股價已大漲逾30%，滙豐分析師更預估，其客製化晶片事業至2026年的成長率，將大幅超越輝達GPU業務。

OpenAI此舉，也呼應Google、亞馬遜與Meta等雲端巨頭的策略。隨著AI模型訓練與應用的運算需求暴增，業界正積極自研晶片，以確保算力供應，並強化長期競爭力。