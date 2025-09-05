台股仍有高點可期　法人建議，布局台灣優息AI ETF

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普與主要重點國家陸續達成貿易協議，多數國家關稅降至15～20%，整體走向大致符合市場預期，市場對關稅議題反映也逐步淡化，加上市場普遍預期Fed可望於9月降息，投信法人指出，受惠AI產業成長趨勢明確，即使考慮匯損，2025年台股企業獲利年增率仍有逾16%的高水準，並估計2026年台股企業獲利年增率亦有二位數的水準，台股後市仍有高點可期，短線若急跌可分批布局，建議優先布局台灣優息AI ETF，可同時兼顧資本利得成長契機及配息現金流。



台新臺灣AI優息動能ETF基金(00962)研究團隊指出，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起了熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的態勢，從台積電（2330）、輝達財報及展望來看，AI成長趨勢更加確定。分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024～2030年的年複合成長率(CAGR)達83%，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI廠將是最大受惠者。

00962研究團隊表示，美國四大CSP廠展望樂觀，AI前景無虞。Mircosoft FY4Q25資本支出為242億美元，年增率高達27%，主要因算力供不應求，估計2026上半年還是會處於供不應求的狀態，FY1Q26的資本支出將超過300億；Meta2025年全年資本支出預計達660至720億美元，優於前值640～720億美元，2026年仍將大幅成長，反映AI與基礎設施擴張需求；Amazon預計2025年資本支出達1050～1120億美元左右，年增率高達4成，大部分支出用於支援AWS 基礎設施。台灣AI供應鏈深具競爭優勢，是受惠相對大的族群，布局聚焦在AI概念股的台股ETF，可掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

