永慶房屋Carry你！連續第七年贊助六都電競賽

財經中心／綜合報導

電競圈年度指標賽事—《六都電競》，今年正式邁入第九屆，比賽從7月初開始一路對戰到8月底，2025《六都電競》總決賽在8/30、8/31展開最終對決，經過一番對戰後《聯盟戰棋》由「乂阿達乂#0607」隊奪冠，而《絕地求生》則由「Xmen」隊獲勝！持續以行動力力挺電競賽事的永慶房屋，今年連續第7年熱情贊助賽事，鼓勵年輕世代勇於追夢並延續永慶房屋團隊共戰的品牌精神。

▲永慶房屋連續第七年贊助六都電競賽事，力挺在賽場上拚戰的電競選手們。（圖／永慶房屋提供，以下同）

團隊共戰職場文化！ 休假也有神隊友carry業績

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，電競是一項講求團隊協作能力、策略規劃與心理素質的競技運動，這與永慶強調合作創新的精神不謀而合，因此我們連續7年贊助賽事，為年輕世代創造更多發光舞台，也期望鼓勵年輕世代發揮協作潛能，為自己和團隊爭取更大的榮譽。

永慶房屋業務的工作模式就跟電競賽一樣，不是單打獨鬥，而是講求團隊配合與即時補位。塗振宏協理分享，完成客戶買賣屋的請託就好比前線開團，門店裡的每位業務夥伴就是比賽中扮演不同角色的選手，大家分工找物件、了解物件特色、媒合買家。如果夥伴休假，其他隊友立刻進入支援模式，無縫補位、cover缺口，讓服務不中斷、穩穩carry到最後，更重要的，成果是夥伴共享，只要服務過程有貢獻，都能分享到成果，即使人在休假，也能成功獲得業績，發揮團隊力量的最大值。

▲永慶房屋提倡團隊共戰職場文化，工作上彼此互相幫助，發揮團隊力量的最大值。

永慶房屋燃燒電競魂！開發永慶AI智能教練 工作效率UP

為了提高業務夥伴的工作效率，永慶房屋自行研發「AI智能教練」工作系統，猶如電競賽場上的智能教練，每日精準指派工作給經紀人員，經紀人員只需專注完成AI下達的「任務清單」，例如聯繫客戶、整理物件資料、帶看行程規畫等等，就像選手依照教練戰術執行操作，省下的時間則能提供客戶更精緻的服務，達成更高的戰績。

有了AI系統的幫助，大大提升經紀人員工作效率，塗振宏協理分享，導入「AI智能教練」後，夥伴的工作效率持續升高，工時自然就降低了。為了給予經紀人員更優質的生活品質，永慶房屋今年也推出「月排休最高10天」福利，除了每月例休7天，達成工作目標可以加碼獲得最多3天的「有薪福利假」，特休另外再計算，根據永慶房屋統計，每月皆有6成左右的經紀人員獲得「有薪福利假」。

▲永慶房屋聰明活用AI技術，開發「永慶AI智能教練」提升經紀人員的工作效率。

永慶房屋連續第7年力挺在賽場上拚搏的電競選手們，也歡迎多元人才加入永慶成為科技房仲，運用AI科技高效工作，永慶房屋未來將持續聰明活用AI技術，開發新的科技工具提升房仲經紀人員的工作效能，歡迎想要挑戰百萬年薪的多元人才加入永慶房屋的行列。

