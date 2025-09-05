BBU滿血復活！ AES-KY領軍4檔漲停作收

AI伺服器市場成長，帶動電池備援模組（BBU）需求，今（5）日BBU族群攻勢再起，高價股AES-KY（6781）率先高掛1340元漲停價位激勵，加百裕（3323）、順達（3211）、系統電（5309）等3檔個股同步漲停，而新盛力（4931）突破160元大關，以161.5元作收，漲幅9.12%。

英特爾稱政府入股消除補助不確定性 喊續使用台積電產能

據外媒wccftech報導，英特爾的財務長戴維津斯納（David Zinsner）在花旗2025年全球科技、媒體和電信大會上表示，該公司正按計畫完成對Altera的資產剝離。津斯納在會上分享了美國政府持有英特爾10%歷史性股份的細節，並表示這對納稅人和美國人民來說都是一筆划算的交易，同時他也強調，英特爾會繼續使用台積電製程，更讚他們是優秀的合作夥伴。

國人最愛10檔人氣ETF出爐 高股息、債券均入列

ETF投資熱潮不減，隨著主動式ETF的開放，統計今年來ETF已來到300檔，這麼多ETF，投資人該如何挑選，市場法人表示，選擇成交量大的ETF，代表該標的受到市場關注度高、流動性佳，觀察今年以來所有ETF成交日均量，其中群益台灣精選高息ETF（00919）以日均量8.6萬張居股票ETF成交王，群益ESG投等債20+（00937B）、國泰永續高股息（00878）、元大滬深300正2（00637L）、元大美債20年（00679B）、期街口布蘭特正2（00715L）、元大高股息（0056）、群益優選非

PCB概念妖股！台玻出關股價上沖下洗暴大量 金居直奔漲停

PCB概念股仍是今（5）日台股盤面交投重心，其中分盤交易關禁閉台玻（1802）於今出關，股價下沖下洗，成交一個半小時暴8萬張大量，銅箔廠金居（8358）急拉漲停，富喬（1815）則是維持在紅盤之上震盪。

經部關稅4大協助方案申請逾700件 金屬製造、機械業最多

經濟部自8月7日全面開放受理申請4項美國關稅支持措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並採從寬、從簡、從速原則辦理，放寬申請資格、簡化申請文件，目前超過700件上網或臨櫃申請，其中以金屬與機械業受關稅影響最大、提出申請最為踴躍。

鎖客戶帳戶挨批！銀行打詐付代價 金管會：管控3原則不可偏廢

詐騙集團猖獗，根據統計今（2025）年8月，通報詐騙案件逾1萬5千件，金額逾73億，國銀為協助政府打詐，降低客戶帳戶遭不法利用的風險，加強管控措施，因此引起不少客訴，並驚動金管會介入了解。台新銀行指出，若帳戶久未使用或出現異常交易，有較大的機會是帳戶可能遭詐騙集團覬覦或冒用，因此會針對疑似帳戶進行鎖定或限制，以協助政府打擊詐騙、保護民眾財產安全。

台股仍有高點可期 法人：布局台灣優息AI ETF

川普與主要重點國家陸續達成貿易協議，多數國家關稅降至15～20%，整體走向大致符合市場預期，市場對關稅議題反映也逐步淡化，加上市場普遍預期Fed可望於9月降息，投信法人指出，受惠AI產業成長趨勢明確，即使考慮匯損，2025年台股企業獲利年增率仍有逾16%的高水準，並估計2026年台股企業獲利年增率亦有二位數的水準，台股後市仍有高點可期，短線若急跌可分批布局，建議優先布局台灣優息AI ETF，可同時兼顧資本利得成長契機及配息現金流。

OpenAI攜博通明年推自研AI晶片 盼降低對輝達依賴

根據外媒引述知情人士透露，ChatGPT的開發商OpenAI正與晶片大廠博通（Broadcom）合作，最快將於明年首次量產自研AI晶片，不僅要應付內部龐大運算需求，也意在降低對輝達繪圖處理器（GPU）的高度依賴。

跟股神一起賺 日股收復43000大關5檔ETF漲聲響起

美國白宮4日宣布，總統川普已簽署行政命令，降低日本汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象，不疊加15%關稅，而日本承諾投資美國5500億美元，雙方就此協議簽署備忘錄。消息公布後激勵日本汽車類股，日經225指數終場收復43,000大關，漲幅逾1%，中信日本商社（00955）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）、台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）等5檔日股ETF漲幅均逾1%。

美國線今日每大箱現貨運價小跌1-200美元 SCFI微跌0.04%

貨櫃船運市場本月1日美國線漲價成功，每大箱(40呎櫃)運價調升750到800美元，美西線多數收2300美元，美東收3300美元，今(5)日現貨市場運價微跌，美西收2100-2200美元，美東線收3100-3200美元，歐洲線則自2000美元跌到1700美元。今(29)日下午上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.62點，跌幅0.04%，指數來到1444.44點。