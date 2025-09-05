BBU滿血復活！　AES-KY領軍4檔漲停作收

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
AI伺服器市場成長，帶動電池備援模組（BBU）需求，今（5）日BBU族群攻勢再起，高價股AES-KY（6781）率先高掛1340元漲停價位激勵，帶動加百裕（3323）、順達（3211）、系統電（5309）等3檔個股同步漲停，而新盛力（4931）突破160元大關，以161.5元作收，漲幅9.12%。
Amazon旗下的AWS、Meta等CSP加速導入BBU，也為台灣供應鏈挹注成長動能，而AES-KY主要客戶涵蓋AWS與Microsoft，法人推估2025年BBU營收預估將達110億元，除了BBU成長之外，LEV（輕型電動載具）市場逐步回溫，兩大業務線同步成長，全年營收年增率有望突破5成。
AI發展電源供應轉向耗能更低直流電成為發展主流趨勢，尤其HVDC（高壓直流電），順達在高壓／高功率BBU技術布局，以400V、800V兩種，伴隨BBU出貨持續成長，占2025年約47億元之譜，BBU繳出成績單，今日股價突破400大關，創下402.5元新高價位。
系統電、加百裕兩者展開策略聯盟，系統電不超過5.9億元加碼投資加百裕，使持股比例由原先的9.05%提升至近兩成，並取得2席一般董事及1席獨董，合計3席董事席次，未來雙方將攜手合作擴大BBU與無人機應用新客戶導入，並透過聯合採購與技術滲透率提升，推升整體營運效益。
