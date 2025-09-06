ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股周線連2紅！法人：本益比進入中性偏高水位　留心市場變數

▲▼受美股拖累影響，台股七月第一個交易日依舊疲軟不振，開盤後隨即向下殺再度創下波段新低。圖為台股6/30收盤行情。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

晶圓龍頭大廠領軍之下，台股昨（5）日大漲314.73點，指數收在24494.58點，周線連2紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，指數可望扣關歷史高點，台股本益比也來到中性偏高水位，若市場出現變數，像是擔憂AI成長趨緩、半導體關稅不確定因素再起、聯準會降息速度、頻率不如預期等，且近期外資買盤出現縮手，融資也有增速過熱跡象等，可能導致10月出現回檔，惟預期回檔幅度不會太深，仍是布局長線成長的良機。

廖炳焜表示，雖然川普關稅問題仍對市場有干擾性，但衝擊已不若之前令市場恐慌，甚至在關稅底定之後，全球企業獲利持續上修，台灣也轉為上修趨勢，帶動多頭走勢再起。統計2025年第2季台灣實質GDP達7.96%，主要來自電子零組件、資通與視聽產品出口大幅成長，第2季按美元計價商品出口年增34.06%，下半年雖然成長放緩，但相較前次上修，全年上修至4.45%；其中，資通訊與零組件占出口比重達75%，7月出口持續升至年增42%，8、9月增速若能維持，第3季 GDP有機會再優於預期值。

另外，近期市場題材面不斷，廖炳焜指出，下週蘋果新品發表會即將公布，有望挹注蘋果概念股表現，國際半導體展也將於10日至12日登場，今年適逢展會30週年，吸引超過1200家企業，包括重量級國內外半導體大廠皆將參與，且為因應新技術發展趨勢，本次主題涵蓋寬能隙半導體、矽光子、智慧移動、精密機械等，加上9月還有聯準會降息題材，預期台股偏多方表現為主。

在選股上，廖炳焜建議，選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，電子族群以AI供應鏈、晶圓龍頭大廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡為主，傳產則可側重生技、特化、重電，建議平衡布局各類看好產業。

