乖乖參與玉山銀行台灣日　前進日本北海道球場品嘗台灣味

▲乖乖總經理簡嘉鋒（左）贈北海道日本火腿鬥士隊社長小村勝乖乖禮包。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣國民零食乖乖，8月31日首度亮相於日本北海道 ES CON FIELD HOKKAIDO 舉辦的「玉山銀行台灣日」，與數千名球迷一同為北海道日本火腿鬥士隊應援。火腿隊陣中擁有深受台灣球迷喜愛的兩位台灣籍選手古林睿煬與孫易磊，成為今年台灣與日本棒球迷的共同焦點。

乖乖近年來在地力挺台灣國球與在地農產美食外，這次還前進日本北海道，為了慶祝這個特別的日子，在北海道 ES CON FIELD HOKKAIDO「玉山銀行台灣日」設立品牌專屬攤位與大家互動。除了經典奶油椰子口味的乖乖外，還有攤位互動遊戲贈限量小禮物，邀請來自台灣與日本的球迷一起體驗「台灣味 × 棒球熱情」的魅力。現場更加碼送出限量「台灣日毛巾」，成為球迷們搶拍合影的熱門單品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動當天，ES CON FIELD HOKKAIDO 瀰漫著濃濃台灣氛圍，從加油聲浪、特色攤位到乖乖零食，讓在場球迷彷彿置身台灣球場。許多來自台灣的球迷特地飛往北海道，希望讓古林睿煬與孫易磊感受到家鄉的熱情且充滿活力應援。

乖乖長期以來支持台灣棒球運動，從校園棒球到職業賽事，始終與球迷站在一起。此次參與玉山銀行台灣日，對古林睿煬、孫易磊兩位台灣之光的應援以及乖乖攤位的球迷熱情互動，讓更多日本球迷享受台灣的零食文化。

此次玉山銀行台灣日圓滿落幕，乖乖陪伴球迷度過難忘的一天，並將台灣味深植北海道球場。未來乖乖也將持續以「台灣零食代表」支持台灣運動員，與更多消費者分享台灣最熟悉的好味道。