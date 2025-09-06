ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國外刷卡消費不怕匯差！3銀行簽帳金融卡擁多幣別　星展14種居冠

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲出國消費使用銀行多幣別簽帳金融卡不怕匯差、示意圖。（圖／桃機提供）

記者巫彩蓮／台北報導

出國旅行都要先換外幣，不僅麻煩費時，也容易受匯差影響，無形中增加換匯成本，而隨著國人旅遊目的地越來越多元，國內有3家銀行星展銀、永豐銀與滙豐銀的簽帳金融卡開通多幣別功能，以外幣刷卡消費或提款，直接從同幣別外幣存款帳戶中扣款，目前又以星展銀提供14種幣別最多。

銀行指出，多幣別簽帳金融卡進行指定外幣消費或提款時，會直接從持卡人的外幣帳戶扣款，而非從原本新台幣帳戶進行即時換匯，因此持卡人可以預先在匯率低點時進行換匯，減少匯率風險。

▲▼3銀行簽帳金融卡擁多幣別。（圖／記者林潔禎攝）

▲3銀行簽帳金融卡擁有多幣別概況．可點圖放大。（圖／ETtoday記者製）

「星展多幣簽帳金融卡」用戶可於海外ATM提領美元、日幣、新幣等14種幣別現鈔，為市場支援最多幣別的簽帳金融卡，從相對應外幣帳戶扣款，享受免手續費、免換匯及免匯差風險。

另星展銀從9月起升級推出外幣刷卡直扣外幣帳戶的「多幣通」，用戶開通消費功能後，可連結14種外幣存款帳戶，以刷卡直扣方式進行支付，實現跨境消費零匯差、0元國外交易手續費，讓海外支付體驗如當地居民般直覺、便利。

永豐銀多幣簽帳金融卡，以外幣刷卡消費或提款，直接從同幣別外幣存款帳戶中扣款，12種外幣刷卡消費並從外幣帳戶扣款成功，享最高2.5%回饋無上限；發卡當月立享3次海外提款免手續費優惠。

永豐銀強調，每月以多幣簽帳金融卡不限金額任刷一筆，次月續享有3次免收海外提款手續費優惠。

至於滙豐銀環球Visa金融卡結合提款、轉帳及刷卡功能，在台灣享受一卡便利，另提供9種外幣、免手續費在全球的自動提款機提領現金，或者免手續費的進行海外消費以及線上購物。


 

