政策利多帶動首購進場　竹市價格修正成入手良機

▲近年新竹市因竹科產業聚落帶動大量就業人口，成為全台房市矚目的熱點。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／綜合報導

近年新竹市因竹科產業聚落帶動大量就業人口，成為全台房市矚目的熱點。不過自去年中央限貸令實施以來，市場交易量明顯縮減，預售市場也受到政策影響而趨於觀望。不過近期「新青安貸款」政策開放，讓首購族觀望心態消弭，業者觀察到詢問度已有回溫跡象。

有巢氏房屋新竹園區光武加盟店店東彭湘婷指出：「買方最擔心的就是貸款問題，導致購屋意願降低。不過就在9月4號，隨著新青安針對首購族放寬貸款條件，近期已有不少客戶重新迴流詢問。」

而新竹本身的剛性需求強勁，源自由於園區吸引大量北上、南下就業人口，加上結婚與生育率居全台前段班，許多家庭有新婚、育兒上迫切的購屋需求，成為房市支撐的主力。





▲首購族普遍鎖定總價2000萬元內的產品，主要以屋齡10年內的兩房或小三房大樓為主，中型社區最受歡迎。（圖／業者提供）

彭湘婷表示：「目前新竹市以關埔重劃區為最精華的重劃區，是新竹三大重劃區之一，位於新竹市東區由『光埔重劃區』以及『關長重劃區』組成，因為2個重劃區地理位置相當靠近，生活圈也互相重疊，也是竹科房客最愛購入的蛋黃區首選。」這些新興區域規劃完整，鄰近Costco吸引大量年輕族群進駐。

彭湘婷說：「首購族普遍鎖定總價2000萬元內的產品，主要以屋齡10年內的兩房或小三房大樓為主，年輕買方偏好中型社區（200～300戶），要求交通便利、生活機能佳，並希望社區公設實用，例如健身房、交誼廳、閱覽室等。」

▲部分中古大樓成交價回落，目前對買方而言，這波價格修正提供了難得的進場機會。（圖／業者提供）

目前區內有多家大型建商推案，包括興富發、寶佳、富宇等，另有在地建商如積極佈局。彭湘婷表示：「過去新案開價動輒7、8字頭，而實際成交也拉抬上去，如今部分中古大樓成交價已回落至每坪60萬～70萬元，甚至低於實價登錄行情。目前對買方而言，這波價格修正提供了難得的進場機會。」

▲有巢氏房屋新竹園區光武加盟店店東彭湘婷指出，新青安貸款新制讓有需求的自住首購族看房意願增。（圖／業者提供）

彭湘婷建議：「現階段市場已由過去『追價才能成交』轉為『勇敢出價即可談成』，房價趨勢呈現橫向盤整。也因新竹地段價值長期具優勢，加上政策利多支援，對於有自住需求的首購族而言，目前正是相對合理的購屋時機。」

