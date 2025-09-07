中國信託銀行榮獲《The Asset》六大獎　資本市場表現稱霸臺灣

▲中國信託銀行今年囊括國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌主辦之「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」六項大獎，由中國信託銀行香港分行資本市場部部長陳家裕副總經理（左）、香港分行金融商品行銷部部長麥芷珊副總經理（中）、境外私人銀行事業處處長陳怡達資深副總經理（右）代表受獎。（圖／主辦單位提供）



記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）以客戶體驗為核心，推出具國際水準之創新金融商品服務，同時也持續深耕高資產與超高資產客戶服務，積極拓展財富管理業務，今年囊括國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌主辦之「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」六大獎。特別的是，中國信託銀行資本市場類別業務表現亮眼，除了連續六年榮獲「臺灣最佳投資方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan），也奪下「臺灣最佳股權方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan–Equity）等四大獎項，為資本市場類別中唯一獲獎之臺灣金融機構。私人銀行業務更獲主辦單位肯定，拿下「臺灣最佳私人銀行」（Best Private Bank in Taiwan）大獎。

主辦單位表示，中國信託銀行於資本市場業務推出創新且多元的服務深受評審青睞，同時囊括「外匯」、「利率」、「商品」及「股權」四大類獎。如中國信託銀行作為首家在海外市場（香港）發行股權連結債券（Equity-Linked Notes, ELN）的臺灣銀行，透過國際發行平臺「歐洲中期票據發行計畫」（Euro Medium Term Note, EMTN）提升效率並拓展全球投資人基礎，結合臺灣與香港專業團隊，以精準模型與報價提供具競爭力價格及完善風險管理，首度獲得「臺灣最佳股權方案提供銀行」。

另一方面，中國信託銀行為臺灣唯一能提供商品類衍生性產品的銀行，涵蓋能源、基本金屬與貴金屬等多元標的，2024年成功協助客戶進行長期布蘭特原油交換交易與黃金數位選擇權交易，提供量身打造的避險與高收益方案。提供「東京隔夜平均利率」（Tokyo Overnight Average Rate, TONA Rate）為基準的日圓利率交換（Interest Rate Swap, IRS）產品，幫助日本境內客戶在浮動利率環境中穩定資金成本，並主辦大型離岸風電專案避險，展現中國信託銀行於結構設計與風險控管的高度專業。

此外，中國信託銀行於全球設有11個交易室，積極拓展跨境市場，上海分行更於今年獲中國外匯交易中心（China Foreign Exchange Trade System, CFETS）核准為人民幣遠期與掉期嘗試做市商，進一步鞏固在大中華區的市場地位與產品深度。中國信託銀行憑藉各主要資產類別中展現的創新實力獲得「臺灣最佳利率方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan–Rates）、「臺灣最佳商品方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan–Commodities）以及「臺灣最佳外匯方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan–FX）等獎項肯定。

2012年中國信託銀行於香港、新加坡提供私人銀行服務，2020年以「虛擬家族辦公室」概念推出「家族財富治理」服務，今年正式推出升級版「家族辦公室服務」，截至今年6月底，中國信託銀行私人銀行已服務超過2,300位高資產客戶，管理資產規模突破新臺幣2,400億元。憑藉對資產配置與傳承需求的深刻理解，一舉奪得「臺灣最佳私人銀行」大獎。值得一提的是，中國信託銀行響應政府推動亞洲資產管理中心政策，為首批核准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」之金融業者，導入「家族辦公室服務」等超高資產客戶需求之業務項目，目前已有逾十組客戶申請家族辦公室服務，管理資產規模突破新臺幣100億元。

展望未來，中國信託銀行將持續以創新服務、優化衍生性金融商品，協助企業客戶布局國際，亦藉由深耕私人銀行服務，助力臺灣立足國際金融舞臺。

