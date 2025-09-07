ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中國信託銀行榮獲《The Asset》六大獎　資本市場表現稱霸臺灣

▲▼中國信託銀行今年囊括國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌主辦之「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」六項大獎，由中國信託銀行香港分行資本市場部部長陳家裕副總經理（左）、香港分行金融商品行銷部部長麥芷珊副總經理（中）、境外私人銀行事業處處長陳怡達資深副總經理（右）代表受獎。（圖／主辦單位提供）

▲中國信託銀行今年囊括國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌主辦之「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」六項大獎，由中國信託銀行香港分行資本市場部部長陳家裕副總經理（左）、香港分行金融商品行銷部部長麥芷珊副總經理（中）、境外私人銀行事業處處長陳怡達資深副總經理（右）代表受獎。（圖／主辦單位提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）以客戶體驗為核心，推出具國際水準之創新金融商品服務，同時也持續深耕高資產與超高資產客戶服務，積極拓展財富管理業務，今年囊括國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌主辦之「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」六大獎。特別的是，中國信託銀行資本市場類別業務表現亮眼，除了連續六年榮獲「臺灣最佳投資方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan），也奪下「臺灣最佳股權方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan–Equity）等四大獎項，為資本市場類別中唯一獲獎之臺灣金融機構。私人銀行業務更獲主辦單位肯定，拿下「臺灣最佳私人銀行」（Best Private Bank in Taiwan）大獎。

▲▼ 。（圖／記者陳瑩欣攝）

主辦單位表示，中國信託銀行於資本市場業務推出創新且多元的服務深受評審青睞，同時囊括「外匯」、「利率」、「商品」及「股權」四大類獎。如中國信託銀行作為首家在海外市場（香港）發行股權連結債券（Equity-Linked Notes, ELN）的臺灣銀行，透過國際發行平臺「歐洲中期票據發行計畫」（Euro Medium Term Note, EMTN）提升效率並拓展全球投資人基礎，結合臺灣與香港專業團隊，以精準模型與報價提供具競爭力價格及完善風險管理，首度獲得「臺灣最佳股權方案提供銀行」。

另一方面，中國信託銀行為臺灣唯一能提供商品類衍生性產品的銀行，涵蓋能源、基本金屬與貴金屬等多元標的，2024年成功協助客戶進行長期布蘭特原油交換交易與黃金數位選擇權交易，提供量身打造的避險與高收益方案。提供「東京隔夜平均利率」（Tokyo Overnight Average Rate, TONA Rate）為基準的日圓利率交換（Interest Rate Swap, IRS）產品，幫助日本境內客戶在浮動利率環境中穩定資金成本，並主辦大型離岸風電專案避險，展現中國信託銀行於結構設計與風險控管的高度專業。

此外，中國信託銀行於全球設有11個交易室，積極拓展跨境市場，上海分行更於今年獲中國外匯交易中心（China Foreign Exchange Trade System, CFETS）核准為人民幣遠期與掉期嘗試做市商，進一步鞏固在大中華區的市場地位與產品深度。中國信託銀行憑藉各主要資產類別中展現的創新實力獲得「臺灣最佳利率方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan–Rates）、「臺灣最佳商品方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan–Commodities）以及「臺灣最佳外匯方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan–FX）等獎項肯定。

2012年中國信託銀行於香港、新加坡提供私人銀行服務，2020年以「虛擬家族辦公室」概念推出「家族財富治理」服務，今年正式推出升級版「家族辦公室服務」，截至今年6月底，中國信託銀行私人銀行已服務超過2,300位高資產客戶，管理資產規模突破新臺幣2,400億元。憑藉對資產配置與傳承需求的深刻理解，一舉奪得「臺灣最佳私人銀行」大獎。值得一提的是，中國信託銀行響應政府推動亞洲資產管理中心政策，為首批核准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」之金融業者，導入「家族辦公室服務」等超高資產客戶需求之業務項目，目前已有逾十組客戶申請家族辦公室服務，管理資產規模突破新臺幣100億元。

展望未來，中國信託銀行將持續以創新服務、優化衍生性金融商品，協助企業客戶布局國際，亦藉由深耕私人銀行服務，助力臺灣立足國際金融舞臺。
 

關鍵字： 中國信託銀行TheAsset大獎財經股權

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

推薦閱讀

中國信託銀行榮獲《The Asset》六大獎　資本市場表現稱霸臺灣

中國信託銀行榮獲《The Asset》六大獎　資本市場表現稱霸臺灣

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）以客戶體驗為核心，推出具國際水準之創新金融商品服務，同時也持續深耕高資產與超高資產客戶服務，積極拓展財富管理業務，今年囊括國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌主辦之「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」六大獎。

2025-09-07 14:22
本周汽柴油價格不調整　98汽油維持每公升30.9元

本周汽柴油價格不調整　98汽油維持每公升30.9元

台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.4元。

2025-09-07 12:03
台積電南京廠豁免遭撤　外資圈：短期營運承壓、長線影響有限

台積電南京廠豁免遭撤　外資圈：短期營運承壓、長線影響有限

美國政府決定自2024年12月31日起，撤銷台積電（TSMC）位於中國南京的晶圓廠「已驗證終端用戶」（Validated End User，VEU）資格，未來美系設備將無法再免審核直接運往該廠，引發外資圈關注其對台積電營運與資本支出的影響。

2025-09-07 11:49
來台「洗產地」銷美曝光！　海關3個半月揪出逾1.4萬筆

來台「洗產地」銷美曝光！　海關3個半月揪出逾1.4萬筆

為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運（洗產地）規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒臺灣製造後轉運至美國，海關4月中成立「強化違規轉運查核小組」，僅3個半月、至今年8月底已抓出1萬4025筆輸美貨品違規。

2025-09-07 10:45
投資人信心不減、降息刺激　美股延續漲勢

投資人信心不減、降息刺激　美股延續漲勢

標普500指數今年8月底創下歷史新高，一反前幾周市場普遍悲觀的情緒，許多投資人原本已準備好迎接9月的季節性疲軟、關稅啟動、評價偏高，以及聯準會獨立性受到的政治干擾等利空因素，市場卻逆勢上揚，景順投信表示，推動股市動能與韌性的原因在於，美國經濟成長依然強勁，且市場對聯準會將在下次會議上宣布降息的預期攀升，這些利多讓市場能忽略噪音，延續漲勢，接下來的9月、10月，季節性波動、政策風險和評價過高，市場的擔憂情況仍然存在，但目前這波漲勢還沒有看到趨緩的跡象，整體經濟情況和市場情緒仍維持樂觀。

2025-09-07 06:05
支線型貨櫃船超缺、36歲還在跑　陽明有16艘要汰舊換新

支線型貨櫃船超缺、36歲還在跑　陽明有16艘要汰舊換新

業界龍頭地中海航運(MSC)有1艘船齡高達36歲，超齡使用逾10年的貨櫃船，今年還在跑印度航線，消息傳出業界震驚，也凸顯貨櫃船運市場支線船的嚴重不足現象。陽明海運目前有16艘1500-1800箱支線貨櫃船，船齡已陸續達到18年，需要儘早下單造船，進行汰舊更新，陽明董事長蔡豐明表示，公司將先訂造總計6.5萬箱(20呎櫃)的支線船。

2025-09-07 01:11
非農數據揭曉降息風向球轉動　卡位投等債趁現在

非農數據揭曉降息風向球轉動　卡位投等債趁現在

8月美國非農新增就業人數公布，這項數據被視為美國聯準會(Fed)9月是否啟動降息的關鍵風向球。法人指出，若非農就業數據持續疲弱，將推升聯準會在9月啟動預防性降息的可能性，一旦降息循環再起，投資等級債可望有亮眼表現。根據ICE指數公司、彭博數據統計，前次降息循環期間(2018/12/31～2021/12/31)，財務體質相對健全的投資等級債累積報酬率都在20%以上，績效大幅勝出非投資等級債。

2025-09-06 22:49
國外刷卡消費不怕匯差！3銀行簽帳金融卡擁多幣別　星展14種居冠

國外刷卡消費不怕匯差！3銀行簽帳金融卡擁多幣別　星展14種居冠

出國旅行都要先換外幣，不僅麻煩費時，也容易受匯差影響，無形中增加換匯成本，而隨著國人旅遊目的地越來越多元，國內有3家銀行星展銀、永豐銀與滙豐銀的簽帳金融卡開通多幣別功能，以外幣刷卡消費或提款，直接從同幣別外幣存款帳戶中扣款，目前又以星展銀提供14種幣別最多。

2025-09-06 19:00
高通CEO：英特爾生產技術未達標準　「無法成供應商選項」

高通CEO：英特爾生產技術未達標準　「無法成供應商選項」

高通執行長Cristiano Amon表示，英特爾（Intel）的生產技術目前還不足以成為該手機處理器製造商的供應商。

2025-09-06 11:31
台股周線連2紅！法人：本益比進入中性偏高水位　留心市場變數

台股周線連2紅！法人：本益比進入中性偏高水位　留心市場變數

晶圓龍頭大廠領軍之下，台股昨（5）日大漲314.73點，指數收在24494.58點，周線連2紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，指數可望扣關歷史高點，台股本益比也來到中性偏高水位，若市場出現變數，像是擔憂AI成長趨緩、半導體關稅不確定因素再起、聯準會降息速度、頻率不如預期等，且近期外資買盤出現縮手，融資也有增速過熱跡象等，可能導致10月出現回檔，惟預期回檔幅度不會太深，仍是布局長線成長的良機。

2025-09-06 06:05

讀者迴響

熱門新聞

零股術滾出7千萬！他靠「買黑不買紅」存股21年　年領300萬

來台「洗產地」銷美曝光！　海關3個半月揪出逾1.4萬筆

什麼工作寧餓死也不想再做？過來人點名「這行業」

42歲退休「1000萬買3種ETF」5年領580萬　本金都沒少

「這家」散熱片設備...全球10大封測廠7家是他客戶！

支線型貨櫃船超缺、36歲還在跑　陽明有16艘要汰舊換新

ASIC設計專案助攻！　擷發科8月營收年、月繳三位數成長

年領300萬股息達人買點全公開

投資人信心不減、降息刺激　美股延續漲勢

非農數據揭曉降息風向球轉動　卡位投等債趁現在

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366