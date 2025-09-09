五大高股息ETF配息四降一升！季配全縮水　只有00929撐住了

財經中心／綜合報導

台股屢創新高推升股價，但也同步壓縮資本利得空間，不少高股息ETF因此掀起「降息潮」。今年五大高股息ETF中，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）與群益台灣精選高息（00919）相繼下修配息，僅復華台灣科技優息（00929）一枝獨秀，逆勢調升。

今年四檔季配型高股息ETF全數降息。00878率先開出降息第一槍，連三季下修，由0.55元一路降至0.40元；00713連降兩次，從1.4元滑落至0.78元；0056則降一次，自1.07元降至0.866元；00919同樣難敵壓力，最新一季配息也由0.72元縮水至0.54元。

相較之下，僅月配型的00929逆勢調升，5月自0.05元增至0.07元，8月再升至0.08元並維持至今，成為五檔中唯一連續上調、未曾降息的ETF。

此外，玩股網數據顯示，00878、00713與0056去年全年年化配息率約9%，今年降息後已回落至約6%，重返高股息ETF的常態水準；00919去年則高達11%，但在今年首度下修後，全年是否仍能維持「雙位數」配息率仍有待觀察。

法人指出，高股息ETF今年面臨三大挑戰：首先，台股大漲推升股價，使殖利率相對下滑；其次，高檔行情擠壓資本利得空間，難再靠價差挹注配息；再者，金管會對收益平準金動用限制趨嚴，壓縮ETF靠平準金墊高配息的空間。

至於部分ETF仍能逆勢調升，關鍵在於配息來源結構。若高度依賴資本利得與收益平準金的ETF，在高檔行情與監管收緊下，配息自然受壓；反之，以股利為主要來源者，影響程度相對小，配息更顯穩健。

這也是00929能在一片下修聲中脫穎而出的原因，其今年配息幾乎全數來自股利；富邦特選高股息30（00900）亦展現同樣特性，配息來源100%來自股利，已連續11個月維持0.10元，配息表現同樣健康。

專家提醒，在ETF配息新指引限制收益平準金動用、台股高檔壓縮價差空間下，高股息ETF配息勢必回歸「以股利為本」。投資人挑選時，不應只追求高殖利率，更要檢視配息來源與持續性。



