口袋證券解析臺灣50指數成分股　19檔營收連三個月成長

▲口袋證券統計，臺灣50指數成分股19檔營收連三個月成長。（圖／口袋證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

臺灣50指數成分股換股名單出爐，依據臺灣指數公司公布結果，本次調整將康霈*（6919）、川湖（2059）納入臺灣50指數成分股，根據口袋證券「口袋台股」APP資料統整臺灣50指數成分股的整體狀況，目前共有9家公司月營收創歷史新高，19家公司月營收連續三個月成長，本益比低於20倍的公司達30家，而月營收連三月衰退有6家。

口袋證券觀察臺灣50指數個別成分股並彙整產業動態，高效能運算（HPC）與AI伺服器需求持續推升雲端與資料中心投資，台積電（2330）、台達電（2308）、廣達（2382）、緯創（3231）與緯穎（6669）等供應鏈企業在晶圓代工、伺服器整機、電源與封測環節同步成長，成為市場核心動能。相對地，成熟製程與部分IC設計公司，因產品週期與匯率影響，表現略顯分化。

金融族群方面，銀行端淨利息收入與手續費支撐獲利，壽險業則受惠於資本市場回溫與匯率走強。不過，券商獲利因成交量下降而面臨壓力。航運產業長榮（2603）、陽明（2609）與萬海（2615）則呈現價穩量縮格局。

臺灣50指數成分股動態反映市場資金動能與產業趨勢，口袋證券提醒，投資人仍應依自身財務狀況、風險承受能力及投資目標，審慎評估後再行決策，同時注意市場波動可能帶來的投資風險。

