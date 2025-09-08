台股叩關2萬5！專家齊喊「先守住月線不破」 類股輪動再攻高

在台積電（2330）上攻1195元新高帶動下，今（8）日台股創下24729.96點新高，惟追價力量不足指數呈現高檔整理，投資專家表示，近期台股攀高主要反映美國降息，資金寬鬆預期，若要更上一層樓需要實質性利多刺激，現階段將是高檔震盪類股輪動的格局，以24218點月線為支撐，守住月線為叩關25000點的首要關鍵。

華邦電、南亞科雙雙漲停 攻佔成交量排名冠亞軍

台股創新高，資金輪動流向記憶體類股，華邦電（2344）、南亞科（2408）今（8）日盤中雙雙亮燈漲停，開盤2小時成交量皆破23萬張，攻佔成交量排名冠亞軍，但兩者漲停都沒守住，華邦電一度拉回至接近平盤，南亞科則一度翻黑。

日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應 日本長天期公債風險升

日本首相石破茂宣布辭職，政局陷入不確定性，金融市場立即出現震盪。日圓週一（9日）亞洲早盤急貶，兌美元下滑0.7%至148.45，創下本月新低。相對地，日股因受惠於匯率走弱強勢上揚，日經225指數大漲1.8%，東證股價指數（TOPIX）也漲1.1%。

一表看9月債券ETF除息十強 5檔非投等債ETF領先群

9月份已公告除息的債券ETF共有44檔，密集除息周將落在下周，根據Cmoney資料統計，預估年化配息率排行位居前10的領先群，其中，月配息的第一金優選非投債(00981B)及群益優選非投等債(00953B)年化配息率高達8.95%及7.69%，此外，復華彭博非投等債(00710B)、凱基美國非投等債(00945B)，及富邦全球非投等債(00741B)等3檔年化配息率也高達6.5%左右。

口袋證券解析臺灣50指數成分股 19檔營收連三個月成長

臺灣50指數成分股換股名單出爐，依據臺灣指數公司公布結果，本次調整將康霈*（6919）、川湖（2059）納入臺灣50指數成分股，根據口袋證券「口袋台股」APP資料統整臺灣50指數成分股的整體狀況，目前共有9家公司月營收創歷史新高，19家公司月營收連續三個月成長，本益比低於20倍的公司達30家，而月營收連三月衰退有6家。

TISA「大而美」 17檔老字號基金出列

TISA訴求長期理財，TISA基金都是由專家篩選，務求長期績效穩健。觀察首波上架的基金中，共有17檔主級別已成立超過20年，規模大多有一定水準，而且歷經過多次景氣循環考驗後，仍持續為投資人帶來豐厚的回報，堪稱「大而美」的長期投資好選擇。

台股創新高！漲逾235點衝24729 台積電漲15元至1195

美股4大指數跌多漲少，台股在半導體展、重量級企業8月業績看俏等利多下持續上攻，台指期開盤不到10分鐘即漲逾200點刷24631點新高，台股正式盤更積極走揚，今（8）日加權指數第1盤上漲116.27點至24610.85點，隨後大漲逾235.38點，刷24729.96點歷史新錄。

真金不怕火煉！00961配息脫穎而出 年化逾6%「真底氣」居前段班

金管會在7月重申ETF配息規範，市場迎來一場「真底氣」的考驗，比較各家採「月配型」台股ETF在9月配息金額，富蘭克林華美投信旗下FT臺灣永續高息（00961）每股擬配發0.048元，以公告日當天股價8.96元試算，年化配息率有6.43%，穩居前段班。

LNG運輸船國家隊隱然成形 陽明、裕民與台航都表達高度願意

交通部在2022年初宣布計畫將進口液化天然氣(LNG)的運送，納入國貨國運範圍輪執行項目，並交由航港局規劃辦理中。陽明海運董事長蔡豐明上周五(5日)表示，公司已經在研擬相關投資計畫；台灣航業董事長劉文慶表示共同參與穩定能源運輸，義不容辭；裕民航運總經理王書吉則指出，公司多年前就已建議LNG運輸應該採取國貨國運政策。

快訊／新北等4縣市淹水警戒 台中南投新竹7地列1級

大雨炸裂，經濟部水利署今（7）日傍晚5點20分針對新北市、南投縣、台中市、新竹縣市轄內10地區發布淹水警戒，其中台中市、南投縣、新竹縣共7處列為1級。