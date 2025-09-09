一表看8家金控8月獲利　中信金暫居冠

▲中信金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
金控8月獲利陸續出爐，8家已公布的金控當中，永豐金（2890）、第一金（2891）、華南金（2880）、玉山金（2884）等四家前8月獲利均創歷史同期新高，中信金（2891）累計前8月每股稅後盈餘（EPS）2.49元，暫居獲利王的寶座。
中信金8月單月稅後純益79.01億元，累計今年前8月合併稅後淨利495.81億元，年減率6.83%，子公司中信銀行單月稅後淨利49.95億元，累計前8月稅後淨利371.75億元，較去年同期成長17%，再度締造歷史新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。
台灣人壽8月單月稅後淨利23.82億元，累計前8月稅後淨利113.4億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值6.6%，導致匯兌損失增加，而保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加24%。
永豐金8月自結稅後淨利27.9億元，累計前8月稅後淨利180.74億元，續創同期新高，年增8.43%，EPS為1.38元。其中，主要子公司永豐銀行8月稅後淨利16.08億元，累計前8月稅後淨利144.66億元；永豐金證券8月稅後淨利9.17億元，累計前8月稅後淨利39.63億元。
第一金8月自結稅後淨利27.15億元，累計今年前8月稅後盈餘196.55億，EPS為1.37元，子公司包括證券、人壽受惠投資收益增加，單月獲利均提升，挹注金控獲利。
華南金8月合併稅後淨利為22.38億元，累計前8月合併稅後淨利172.53億元，年增6.07%，EPS為1.24元，主要子公司華南銀行8月稅後淨利21.63億元，累計前8月稅後純益為162.67億元。
玉山金公布8月稅後淨利30.9億元，累計前8月稅後淨利233億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加26.21%，EPS為1.44元；主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘225.5億元，較去年同期增加30.79%；玉山證券14.9億元；玉山創投3.1億元；保德信投信1.2億元。
