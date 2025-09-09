一表看8家金控8月獲利　中信金暫居冠

快訊／換屋人道走廊！ 央行宣布出售期限從1年延至18個月

換屋族「人道走廊」來了！央行宣布，換屋族賣舊屋認定期限放寬，由目前的1年內需處分完畢延長至18個月。

快訊／13年塑膠鞋底製造公司關廠 勝悅-KY重訊說明

上市塑膠鞋底製造業者勝悅-KY(1340) 於今（8）日發布重大訊息，由代理發言人郭燈佳為因應市場低迷，宣布關廠。目前員工都已在去年底依照中國當地政府規定資遣，原廠房轉由第3方承租，將轉型為旅館。

台塑四寶8月營收全數下滑 台塑月減10.2％衰退幅度最大

受到美國關稅、中國大陸需求疲弱雙重不利因素夾擊，台塑四寶8月營收均呈現月減、年減格局，台塑（1301）8月營收131.03億元，月減10.2%，為四寶月減幅度最大者，南亞（1303）8月營收208.53億元，月減1.4%；台化（1326）8月營收232.04億元，月減0.4%；台塑化（6505）8月營收545億元，月減3.6%。

0050拆分後更旺！抱緊台積電閃過台泥 還原股價再創高

非農就業數據爆冷，市場預期美國9月降息已無懸念，今（8）日台股大盤先由台積電(2330)領漲，雖尾盤回落收平，元大台灣50（0050）仍在其他成分股支持下，改寫盤中新高。法人分析，美科技大廠營運展望一再確認AI趨勢無虞，加上美國進入降息循環後資金回流，勢將優先回補權值股將，市值型ETF表現可期。

2檔抽籤股「抽中賺逾25萬」凍資逾1500億 新代明申購截止

2檔興櫃股上市前公開申購共凍結逾1500億資金！禾榮科（7799）與新代（7750）抽籤每股價差皆超過25元，抽中可賺逾25萬，共吸引逾24萬股民湧入試手氣，不過「入場價」都超過60萬元，股民資金實力也成為話題。

台股「小而美」季配型ETF對決 00918淨值報酬率衝破5%居冠

規模未達千億元季配型台股高息ETF兩樣情！大華優利高填息30（00918）、群益半導體收益（00927）與復華富時高息低波（00731）今年來績效皆為正數，以00918淨值總報酬率逾5%最高；而兆豐永續高息等權（00932）與凱基優選高股息30（00915）雙雙繳出負報酬的成績單表現最弱。

口袋證券解析臺灣50指數成分股 19檔營收連三個月成長

臺灣50指數成分股換股名單出爐，依據臺灣指數公司公布結果，本次調整將康霈*（6919）、川湖（2059）納入臺灣50指數成分股，根據口袋證券「口袋台股」APP資料統整臺灣50指數成分股的整體狀況，目前共有9家公司月營收創歷史新高，19家公司月營收連續三個月成長，本益比低於20倍的公司達30家，而月營收連三月衰退有6家。

威剛8月營收49.83億元、年增逾6成 連5月改寫同期新高

受惠價量齊揚火力全開，記憶體模組大廠威剛科技（3260）8月單月營收年增逾6成以49.83億元朝50億叩關，連5月改寫歷史同期新高，創史上單月第五高佳績。威剛董事長陳立白也看好第三季兩大記憶體同步向上推升下，單季營運績效動力強勁。

台船承造海巡署艦隊分署兩艘巡防艦命名下水 新一代設計優勢多

台灣國際造公司(2208)承造海洋委員會海巡署艦隊分署6艘1000噸級巡防艦，基隆廠今(8)日上午吉時舉辦第4艘「花蓮艦」交艦及第5艘「澎湖艦」命名下水聯合典禮。這批新設計的巡防艦具有強化武載系統與耐浪性等五大優勢。

台股叩關2萬5！專家齊喊「先守住月線不破」 類股輪動再攻高

在台積電（2330）上攻1195元新高帶動下，今（8）日台股創下24729.96點新高，惟追價力量不足指數呈現高檔整理，投資專家表示，近期台股攀高主要反映美國降息，資金寬鬆預期，若要更上一層樓需要實質性利多刺激，現階段將是高檔震盪類股輪動的格局，以24218點月線為支撐，守住月線為叩關25000點的首要關鍵。