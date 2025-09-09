台積電平1200元天價　台股大漲242點再創24789點新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以24650.46點開出，指數大漲103.08點，漲幅0.42％。隨後在台積電（2330）追平1200元天價下，指數大漲逾242.36點，衝上24789.74點新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1195元，漲幅1.27％，隨後漲勢擴大至上漲20元至1200元；鴻海（2317）上漲1元至204.5元；聯發科（2454）上漲15元至1445元；廣達（2382）下跌1元來到259元；長榮（2603）上漲0.5元至187元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲114.09點或0.25％，收在45514.95點；標準普爾500指數上漲13.65點或0.21％，收6495.15點；那斯達克指數上漲98.31點或0.45％，收在21798.7點；費城半導體指數上漲48.21點或0.84％，收5809.61點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45514.95 ▲114.09 ▲0.25% S&P500 6495.15 ▲13.65 ▲0.21% NASDAQ 21798.7 ▲98.31 ▲0.45% 費城半導體指數 5809.61 ▲48.21 ▲0.84%

資料來源：證交所