台積電平1200元天價　台股大漲242點再創24789點新高

記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以24650.46點開出，指數大漲103.08點，漲幅0.42％。隨後在台積電（2330）追平1200元天價下，指數大漲逾242.36點，衝上24789.74點新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1195元，漲幅1.27％，隨後漲勢擴大至上漲20元至1200元；鴻海（2317）上漲1元至204.5元；聯發科（2454）上漲15元至1445元；廣達（2382）下跌1元來到259元；長榮（2603）上漲0.5元至187元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲114.09點或0.25％，收在45514.95點；標準普爾500指數上漲13.65點或0.21％，收6495.15點；那斯達克指數上漲98.31點或0.45％，收在21798.7點；費城半導體指數上漲48.21點或0.84％，收5809.61點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45514.95
|▲114.09
|▲0.25%
|S&P500
|6495.15
|▲13.65
|▲0.21%
|NASDAQ
|21798.7
|▲98.31
|▲0.45%
|費城半導體指數
|5809.61
|▲48.21
|▲0.84%
資料來源：證交所
