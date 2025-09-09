中籤落袋賺近7萬！ 大研生醫上市首日飆逾4成

保健品大廠大研生醫（7780）今（9）日以承銷價每股158元正式掛牌上市，早盤最高來到226.5元，大漲逾4成，蜜月行情剽悍，若中籤投資人賣在此價位，每張淨賺6.85萬元。

台東獨居退休男「順路買」 花百元抱走5.97億大樂透

今年7月29日5.97億元一注獨得的大樂透頭彩獎落台東縣，幸運兒只花100元電腦選號就抱走大獎。台彩總經理謝志宏今（9）日分享中獎人領獎故事指出，中獎人是退休獨居在台東縣的60多歲資深彩迷，平常喜歡騎腳踏車順路買彩券，有一天來到台東市區，看到一家外觀平平的彩券行，便進去買一張，結果幸運中大獎。

台股再創新高 一表看五檔超高人氣台股ETF

記者巫彩蓮／台北報導 台股今（9）日再度創下盤中歷史新高，台股投資熱潮連帶讓台股ETF表現也強強滾，根據CMONEY統計資料顯示，75檔主被動台股ETF規模與受益人有5檔同創新高，其中僅1檔台灣精選高息（00919）是被動式台股ETF，其他包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣優選（00980A）、主動野村台灣50（00985A）、主動統台股增長（00981A）等4檔都是主動式台股ETF。 市場法人表示，台股ETF近期雖然吹起主動式投資熱潮，不過00919在公布第10次配息公告的預

台達電漲停市值衝2兆 外資調高目標價至880元

台達電（2308）8月營收創新高，帶動股價今（9）日盤中一度觸及漲停價798元，市值首次突破2兆，美系外資看好其後勢，調高目標價至880元， 重申「加碼」評等。

800萬獎金快來領！ 台彩急尋今彩539中獎人

今年7月5日台中市南屯區「億起富彩券行」開出800萬頭彩，將在10月7日到期，距離領獎截止日不到一個月時間，台彩急尋中獎人。

美國降息引爆資金行情！台股刷24880點新高 日、港股衝高

美國非農就業數據表現欠佳，加深聯準會9月降息預期，資金寬鬆刺激全球股市漲勢，台股今（9）日盤中勁揚332.69點，創下24880.07新高，而恒生指數突破2萬6千點，日股則是再創4萬4千新高，法人預估，台股落22,700～25,600點間震盪整理。

博通獲大訂單暴衝 輝達財務長駁「效能與算力才是關鍵」

博通（Broadcom）日前宣布簽下規模 100 億美元的客製化 AI 晶片合約，市場盛傳客戶可能是 OpenAI，引發外界關注是否會衝擊輝達（NVIDIA）在 AI 晶片市場的主導地位。對此，輝達財務長 Colette Kress 在美國高盛 Communacopia + Technology Conference 上強調，輝達的核心優勢在於提供「效能最佳、效能對瓦特最佳、效能對美元最佳」的資料中心解決方案，算力與能源效率才是 AI 運算的關鍵門檻。

老牌塑膠鞋業勝悅-KY關中國廠房！ 股價摜跌停創低

上市塑膠鞋底製造業者勝悅-KY（1340）昨（8）日重訊結束設廠長達28年福建晉江工廠，已改由第三方物流承租，受此利空消息，股價今（9）日一度跌落至5.47元跌停價，再創新低。

66.4萬股民安心了！00940今填息 10／1領錢

66.4萬股民注意！元大台灣價值ETF（00940）今（9）日除息，昨（8）日收盤價9.38價，每股配發0.04元，除息參考價9.34元，今日盤中最高觸及9.39元，完成填息，此次配息發放日為10月1日。

PCB概念股3檔奔漲停！尖點出關氣勢旺 台玻刷「董娘賣股」以來新高

台股維持類股輪動，PCB族群挾著AI題材加持，受到短線當沖客青睞，股價表現活潑，台玻（1802）為PCB概念股3妖股價最低者，今（9）日股價觸及30元漲停價位，創下董娘申讓賣股新高，而富喬（1815）跳空鎖定67.1元漲停價位，漲停委買張數達2.2萬張，設備股尖點（8021）今日股價恢復正常交易，股價強攻99.2元漲停價位，展現挑戰105元新高企圖心。