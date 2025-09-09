ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

800萬獎金快來領！　台彩急尋今彩539中獎人

▲▼台灣彩券擴大加碼，由台彩董事黃志宜、台彩總經理謝志宏共同宣布，從中秋到雙十國慶，包含威力彩、大樂透、賓果賓果、今彩539、39樂合彩總計加碼8.4億元。除此之外，也將在9/2推出小精靈、大麻將及烤肉趣三款主題刮刮樂來刺激買氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲今彩539、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年7月5日台中市南屯區「億起富彩券行」開出800萬頭彩，將在10月7日到期，距離領獎截止日不到一個月時間，台彩急尋中獎人。

台彩指出，這張今彩539中獎的號碼08、14、22、24、35；呼籲曾經到台中市南屯區「億起富彩券行」買過今彩539的民眾，趕快檢查手邊彩券有沒有中獎。

關鍵字： 台中800萬今彩539中獎人領獎

