富邦「AI玩真的」激盪創意火花　直擊全台首屆金融業AI代理人員工競賽

▲富邦AI玩真的！攜手微軟舉辦全台金融業首場AI代理人員工競賽「Copilot Studio黑客松」，激勵同仁展現創意實踐力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影／記者劉亮亨；剪輯／記者鄭遠龍）



記者胡至欣／台北報導

全台金融業首場AI代理人員工競賽「Copilot Studio黑客松」登場！富邦金控攜手微軟賦能員工，打造具備自動化能力的AI應用，掀起企業數位轉型新篇章。活動吸引金控暨子公司共21隊、65人參賽，經過2個月競逐，選出11隊於5日在台灣微軟辦公室進行最終決賽，由富邦金控及子公司高階主管，與微軟大型企業商務事業群總經理李倩、專家技術群總經理吳子強、宏碁資訊總經理周幸蓉組成評審團隊。

▲富邦金控暨子公司11組團隊於台灣微軟辦公室進行「Copilot Studio黑客松」決賽。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

台灣微軟總經理卞志祥受邀致詞時表示，如何讓AI能夠幫到台灣有感，關鍵是三大元素，「第一是優質人才，就是各位；第二是科技平台，就是我們；第三是實際落地的場域，也就是你們要展示的使用案例（use case）與情境（scenario）。」他強調，未來企業AI落地的決勝點在於整合性的資料與平台，以及如何駕馭上面的程式（application）並妥善運用。藉由最新的Low-Code/No-Code方式，能開發出可執行段，而不再只是單純的問答。

▲台灣微軟總經理卞志祥。

延續去年與微軟合作推動M365 Copilot黑客松，今年富邦金控升級導入微軟最新低程式碼AI工具—Copilot Studio。此工具可透過自定義知識源與客製回答後完成指定動作並佈署於指定平台，並可整合Power Automate流程工具，進而更全面優化企業業務流程、提升效率與生產力。

▲決賽由富邦、微軟與宏碁高階主管組成評審團隊。

本次競賽主題從被動式的「個人助理」進階到能主動完成「特定任務」與「部門應用」的AI代理人，參賽團隊提案多元，都以自身或部門需求為出發，提出具體痛點與創新解方。其中富邦證券「時空旅人」透過AI工具讓複雜的數據流動變得清晰可見、台北富邦銀行「數發科專門診療室」非結構化文件的智能辨識應用、富邦證券「Co-Py」的主題式投資組合自動生成平台，以及富邦人壽「Claim AIngels」所設計可自主學習的新型手術識別機器人，皆獲得評審團肯定。

▲富邦金創新科技處處長蔡承道(中)表揚富邦證券「時空旅人」團隊。

▲台灣微軟總經理卞志祥(左)表揚台北富邦銀行「數發科專門診療室」團隊。

▲宏碁資訊總經理周幸蓉(右2)表揚富邦證券「Co-Py」團隊。

富邦人壽「Claim AIngels」代表郭乃瑀進一步說明，他們推出的「SurgiMatch」AI機器人，能比對手術資訊。隨著醫療技術快速進步，一些手術未列入保單，同仁只要截取診斷書上的手術名稱並上傳至Teams，AI工具就可自動查詢國內外權威網站，判斷手術進行方式，並比對公司後端資料庫以及保單條款給予正確答案。郭乃瑀指出，「AI幾乎是everywhere！」將AI應用於理賠作業，不僅加速審核流程，也讓保戶更快獲得保險給付，提升整體服務效率。

▲富邦金控總經理韓蔚廷(右4)表揚富邦人壽「Claim AIngels」團隊。

根據世界經濟論壇（WEF）今年5月發布的《首席經濟學家展望》，有高達45%的經濟學家預測，AI將在2025年對商業產生顛覆性影響。富邦站上趨勢浪頭，「AI玩真的！」鼓勵員工展現創意實踐力，打造符合情境的AI Agent，如智能客服、內部作業自動化到風險偵測，提供更智慧、高效的服務，並持續擴大應用場景，讓台灣金融產業在AI時代保持國際領先之姿。