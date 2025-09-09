快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

▲銀樓飾金牌價追平天價，市場預期明日挑戰新高。飾金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價驚驚漲，國內飾金行情蠢蠢欲動，銀樓牌告價今（9）日掛出每錢新台幣13850元新天價，業者私下透露，近期有大戶怕黃金飆漲，急搬3600萬元抱走10公斤黃金，以防經濟不確定因素再次拉高黃金價格，增加入手難度。

▲金加家珠寶黃金牌告價追平歷史新高，來到每錢13850元的水準。（圖／記者陳瑩欣翻攝）



業者私下指出，美國對等貿易關稅政策打亂台灣中小企業接單步調，黃金交易圈傳出有傳產老闆上半年接單收錢以後不敢換回新台幣，轉手買進黃金迎接增值，並將獲利拿出來和員工一起渡小月。

「亂世買黃金，這是常識。」台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，在美國聯準會（Fed）降息、川普政府關稅政策重手出檯又可能要被美國法院判無效的不確定因素下，國際金價一路走高，今日下午2點左右國際期貨盤已看到每盎司3695美元，現貨報價也來到3655美元，距離3700美元大關不遠。

石文信指出，今日新台幣兌美元匯價走升，午盤強升1.27角至30.395元，連2個交易日走強下銀樓黃金報價「勉強」平天價至每錢新台幣13850元，明天可望一開盤就破高，今日買、賣盤都正常表現，市場更加觀望下周Fed開會降息與後市展望。

不過石文信也也指出，今年以來金價猛漲，本來預期明年才看得到國際金價每盎司4000美元的水準，如今很有機會在年底就出現，至於銀樓牌價在新台幣升值下，應會維持居高震盪的水準。

相較於銀樓飾金賣出價追平新高，台銀黃金存摺今日多在每公克新台幣3500元左右表現，下午1點49分掛出每公克新台幣3594元賣出價，尚未能衝破4月22日的高點3652元。