「月薪低於5萬不要北漂」他勸：過得比路邊老鼠慘！兩派吵翻

▲原PO勸月薪5萬就不要北漂了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北市素有「天龍國」之稱，雖然什麼都比較貴，仍是不少民眾最嚮往居住或就業的城市，但有網友苦勸，台北的物價跟房價都很高，如果月薪不到5萬的話，就不要北漂了，生活過得比路邊的老鼠還要慘，最後強調「你會很痛苦，真心奉勸」，貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，台北物價與房租水準高昂，「如果月薪不到5萬，生活品質連路邊的老鼠都不如！」並強調若不是本地人，或是有親戚在台北可以借住，必須租屋在台北生活，「沒有5萬真的不要考慮搬來」，否則會過得很痛苦，請大家三思。

貼文曝光，立刻吸引不少人共鳴，有網友回應「與其在北部當難民，不如在南部當平民，覺得南北的伙食物價還可以接受，房租就真的太扯了，南部的兩倍」、「同意+1，以前北漂薪水4萬住超爛套房，現在想當初怎麼想不開，存不了什麼錢，居住品質又爛，會發現自己根本在養房東而已」。

不過也有人指出，台北機會多，運氣不錯可以拚到年薪百萬，「可是台北真的機會多，現在年薪兩百也是因為當初3萬北漂耶」、「夠拚運氣也還不錯，其實薪水會上去，剛來台北月薪才3萬是很辛苦沒錯，但現在換工作年薪都百萬了」、「我剛出社會北上時才領35K撐了兩年，8年後現在月領125K。要看第一份工作帶給你的價值，轉職後才能衝高」。

也有人提到，若薪水不高、發展空間有限，不建議硬留台北，「實際情況是，一堆月薪3萬多的硬要來台北，如果工作具有成長性那還好說，問題是我認識很多服務業月領3萬多，也擠在台北不知道要幹嘛」。