ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「月薪低於5萬不要北漂」他勸：過得比路邊老鼠慘！兩派吵翻

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO勸月薪5萬就不要北漂了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北市素有「天龍國」之稱，雖然什麼都比較貴，仍是不少民眾最嚮往居住或就業的城市，但有網友苦勸，台北的物價跟房價都很高，如果月薪不到5萬的話，就不要北漂了，生活過得比路邊的老鼠還要慘，最後強調「你會很痛苦，真心奉勸」，貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，台北物價與房租水準高昂，「如果月薪不到5萬，生活品質連路邊的老鼠都不如！」並強調若不是本地人，或是有親戚在台北可以借住，必須租屋在台北生活，「沒有5萬真的不要考慮搬來」，否則會過得很痛苦，請大家三思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，立刻吸引不少人共鳴，有網友回應「與其在北部當難民，不如在南部當平民，覺得南北的伙食物價還可以接受，房租就真的太扯了，南部的兩倍」、「同意+1，以前北漂薪水4萬住超爛套房，現在想當初怎麼想不開，存不了什麼錢，居住品質又爛，會發現自己根本在養房東而已」。

不過也有人指出，台北機會多，運氣不錯可以拚到年薪百萬，「可是台北真的機會多，現在年薪兩百也是因為當初3萬北漂耶」、「夠拚運氣也還不錯，其實薪水會上去，剛來台北月薪才3萬是很辛苦沒錯，但現在換工作年薪都百萬了」、「我剛出社會北上時才領35K撐了兩年，8年後現在月領125K。要看第一份工作帶給你的價值，轉職後才能衝高」。

也有人提到，若薪水不高、發展空間有限，不建議硬留台北，「實際情況是，一堆月薪3萬多的硬要來台北，如果工作具有成長性那還好說，問題是我認識很多服務業月領3萬多，也擠在台北不知道要幹嘛」。

關鍵字： 台北北漂物價房價生活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柯文哲交保直奔新竹探母　妻牽緊手跨火爐、踩破瓦片

推薦閱讀

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

又有韭菜翻車！櫃買中心今（9）日公告接獲永豐市政通報上櫃保健食品銷售業者世紀*（5314，世紀民生科技）在連續4個交易日漲停後股價急殺，爆出1030.35萬元違約交割，為今年以來第10件個股違約交割通報案件。

2025-09-09 18:35
147萬人歡呼！0056花37天填息達陣　規模衝破5000億雙喜臨門

147萬人歡呼！0056花37天填息達陣　規模衝破5000億雙喜臨門

台股創新高，老牌高息ETF元大高股息（0056）今（9）日填息，估計逾147.92萬股民等37天後迎來填息。同時，0056今日規模正式衝破5000億元大關，來到5003.76億元，成為首檔入列5000億俱樂部的高股息ETF。

2025-09-09 18:07
富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

富邦金（2881）今（9）日公布0.25元股票股利，訂在9月25日除權，這也是今年最後一家完成除權息的金控；統計自6月以來上市金控除權息中尚有國泰金（2882）、元大金（2885）、永豐金（2890）、中信金（2891）與第一金（2892）共5家填權息腳步尚待最後一哩路。

2025-09-09 18:04
扯！奈米醫材子公司遭詐騙4700萬元股利　美國FBI介入調查

扯！奈米醫材子公司遭詐騙4700萬元股利　美國FBI介入調查

上櫃公司奈米醫材（6612）公告指出，其重要子公司 AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US） 近期遭遇冒名詐騙事件，導致應收取的 142.5萬美元（約新台幣4,700萬元） 股利款項被匯入虛假帳戶，目前正由銀行及美國聯邦調查局（FBI）調查。

2025-09-09 15:01
快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

國際金價驚驚漲，國內飾金行情蠢蠢欲動，銀樓牌告價今（9）日掛出每錢新台幣13850元新天價，業者私下透露，近期有大戶怕黃金飆漲，急搬3600萬元抱走10公斤黃金，以防經濟不確定因素再次拉高黃金價格，增加入手難度。

2025-09-09 14:32
股匯雙漲！外資大買台股356億　爆買寶成近14 萬張居冠

股匯雙漲！外資大買台股356億　爆買寶成近14 萬張居冠

外資熱錢大回流，今（9日）買超台股356.54億元，連六個交易日買超，在外資買盤推升下，帶動股滙雙漲，而寶成（9904）居買超首位，買超張數高達13萬9540張。

2025-09-09 17:22
史上新高！8月出口、出超金額雙破紀錄　對美銷貨規模攀峰

史上新高！8月出口、出超金額雙破紀錄　對美銷貨規模攀峰

受川普關稅拉貨效應與AI需求雙重刺激，財政部今（9）日公布8月出口584.9億美元，寫下歷年單月新高，年增34.1%，超乎預期，連續22個月正成長；出、進口互抵後，8月出超168.3億美元，也創歷年單月最高。

2025-09-09 16:57
台驊8月營收年減4成　9月美國線運價回升、歐洲線仍承壓

台驊8月營收年減4成　9月美國線運價回升、歐洲線仍承壓

台驊控股(2636)8月合併營收為新台幣15.68億元，較2025年7月減少9.2%，較2024年同期減少40.05%。累計2025年1至8月合併營收為145.39億元，年減13.34%。公司指出，9月美國線運價回升、歐洲線仍承壓，呈現分化狀態，公司持續透過多元化與區域化發展提升業績。

2025-09-09 17:33
房貸加買壽險　金管會拋5要項「嚴禁銀行搭售」

房貸加買壽險　金管會拋5要項「嚴禁銀行搭售」

民眾向銀行申辦房貸，部分銀行在辦理房屋貸款時會建議借款人投保房貸壽險，金管會提醒，消費者房貸壽險並非法令強制投保項目，銀行亦不得以此作為核准房貸的必要條件，民眾在投保房貸壽險商品前，應確實評估是否有需求，並留意投保必須基於保障需求，而非房貸附加條件而購買等五大原則。

2025-09-09 17:16
快訊／中國8月對美出口年減33%　航司透過大砍班月中運價要漲逾三成

快訊／中國8月對美出口年減33%　航司透過大砍班月中運價要漲逾三成

即使面對美國強烈打壓，中國大陸海關統計，今年前8個月，出口年增長6.9%，第一大茂以夥伴東盟增長9.7%、第二大的歐盟成長4.3%，第三大地美國則減少13.5%。不過中國對美出口在8月份顯著下滑，以美元計月減11.8％，年減率高達33.1％，但是船公司透過大減班，9月15日美西、美東線每大箱(40呎櫃)運價要調升1100美元，漲幅約三到四成。

2025-09-09 16:42

讀者迴響

熱門新聞

日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應　日本長天期公債風險升

老牌塑膠鞋業勝悅-KY關中國廠房！　股價摜跌停創低

台東獨居退休男「順路買」　花百元抱走5.97億大樂透

快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

來台「洗產地」銷美曝光！　海關4個半月揪出逾1.4萬筆

PCB概念股3檔奔漲停！尖點出關氣勢旺　台玻刷「董娘賣股」以來新高

賣屋拿假發票抵稅慘了！房地合一稅3處露餡　連補帶罰噴逾50萬

一表看8家金控8月獲利　中信金暫居冠

TISA基金超划算　投資達人：投資20年多賺42萬元

快訊／換屋人道走廊！　央行宣布出售期限從1年延至18個月

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366