快訊／中國8月對美出口年減33%　航司透過大砍班月中運價要漲逾三成

▲美西線本月中運價計畫漲逾四成。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

即使面對美國強烈打壓，中國大陸海關統計，今年前8個月，出口年增長6.9%，第一大茂以夥伴東盟增長9.7%、第二大的歐盟成長4.3%，第三大地美國則減少13.5%。不過中國對美出口在8月份顯著下滑，以美元計月減11.8％，年減率高達33.1％，但是船公司透過大減班，9月15日美西、美東線每大箱(40呎櫃)運價要調升1100美元，漲幅約三到四成。

法人估計後續中國將進一步下滑，因為本月29日起美國對在全球取消800美元及以下包裹關稅豁免，而包括台灣在內，不少跨境電商銷售的貨品來自中國大陸。

超大型攬貨公司指出，8月對美以金額算減三成，貨櫃量估約減兩成，但是不影響船公司漲價，目前各海運聯盟下周在美國西南、西北與東岸，都各減了一班，非聯盟船也有減班，整體大約減了三成運力，因此訂出9月15日美西線要從2200美元漲到3300美元，美東要從3200美元漲到4300美元計畫。

目前市場實收運價混亂，船公司價格訂得高，但是有長約價與現貨價合計的配比價，也有特惠價，非聯盟船美西線運價1700美元到2100美元都有人做。9月中的漲價估計是短期行情，實價能撐在哪就看航班減多少。

中國今年前8個月進出口總值29.57兆元人民幣(以下都以人民幣為單位)，年增3.5%其中，出口17.61兆元，增長6.9%; 進口11.96兆元，下降1.2%，降幅較前7個月收窄0.4個百分點。8月份單月，貿易進出口總值3.87兆元，增長3.5%。 其中，出口2.3兆元，增長4.8%; 進口1.57兆元，增長1.7%，出口、進口連續3個月實現雙增長。

前8個月，中國一般貿易進出口18.89兆元，增長2.2%，占我外貿總值的63.9%; 加工貿易進出口5.34兆元，增長6.1%，佔18.1%; 保稅物流方式進出口4.23兆元，增長5.6%。

東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為4.93兆元，增長9.7%，占中國外貿總值的16.7%。歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為3.88兆元，增長4.3%，占外貿總值的13.1%。 美國為第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為2.73兆元，下降13.5%，占其外貿總值的9.2%。同期，對共建「一帶一路」國家，合計進出口15.3兆元，增長5.4%。