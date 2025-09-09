史上新高！8月出口、出超金額雙破紀錄　對美銷貨規模攀峰

▲ 景美財政園區的財政部大樓,財政部財政園區,財政人員訓練所。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受川普關稅拉貨效應與AI需求雙重刺激，財政部今（9）日公布8月出口584.9億美元，寫下歷年單月新高，年增34.1%，超乎預期，連續22個月正成長；出、進口互抵後，8月出超168.3億美元，也創歷年單月最高。

官員指出，由於市場原預期川普關稅政策將影響我國出口表現，本預計8月出口值為510億美元至532億美元左右，不過這次成績揭曉衝至584.9億美元，為連續4個月衝破500億美元大關，且續創單月出口金額新高。

在進口部分，8月金額來到416.6億美元為史上第3高，但因出口成績太好，出、進口相抵後，8 月出超168.3億美元為歷年單月新高，較上年同月增53.3億美元；累計1至8月出超868.9億美元，較上年同期增344.3億美元。

對美出口創新高

8月對美國出口196.3 億美元，為史上新高，較上年同月增77.5 億美元或年增65.2%，其中資通與視聽產品增81.5億美元(+1.1 倍)、電機產品增 0.5億美元(年增9.2%)，運輸工具減 1.1 億美元(年減28.7%)、基本金屬及其製品減1.0億美元(年減15.5%)、化學品減0.8億美元(年減38.7%)。

累計前8月對美國、東協出口均創歷年同期新高，其中前者已提前超越全年水準，各年增55.3%、38.2%，占總出口比重(29.4%、19.5%)分別為近35年、歷年同期高點；對陸港、日本各增14.5%、13.3%，對歐洲則減6.7%。