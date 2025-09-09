快訊／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國股市9日早盤呈現漲跌互見，道瓊工業指數小幅上揚0.02％，標普500指數則上漲0.13％，納斯達克指數同樣走高0.27％。蘋果公司（AAPL.O）股價微跌0.14％，市場關注周三凌晨即將登場的蘋果秋季新品發表會。
根據最新數據，標普500指數當天開盤上漲7.28點，報6502.43點，漲幅0.11％；納斯達克綜合指數上漲34.35點，開在21833.05點，漲幅0.16％；道瓊指數則開高29.94點，來到45544.89點，漲幅0.07％。
截至台灣時間9日晚間10時49分，三大指數走勢各異。納斯達克指數下滑0.16％，報21762.81點；道瓊指數微漲0.06％，來到45541.11點；標普500指數小跌0.08％，報6490.00點。
個股方面，台積電ADR表現亮眼，一度最高衝上252.38美元，創下歷史新高，現報251.29美元，漲幅達1.66％。輝達（NVDA）下跌0.71％，收在167.12美元；艾司摩爾（ASML）小跌0.21％，報794.55美元。特斯拉（TSLA）則跌0.45％，收344.86美元。谷歌（GOOGL）漲0.97％，來到236.31美元，Arm Holdings（ARM）上漲0.83％，收140.29美元，而Super Micro Computer（SMCI）上漲1.75％，來到40.74美元。
