快訊／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺 爆1030.35萬元違約交割

又有韭菜翻車！櫃買中心今（9）日公告接獲永豐市政通報上櫃保健食品銷售業者世紀*（5314，世紀民生科技）在連續4個交易日漲停後股價急殺，爆出1030.35萬元違約交割，為今年以來第10件個股違約交割通報案件。

147萬人歡呼！0056花37天填息達陣 規模衝破5000億雙喜臨門

台股創新高，老牌高息ETF元大高股息（0056）今（9）日填息，估計逾147.92萬股民等37天後迎來填息。同時，0056今日規模正式衝破5000億元大關，來到5003.76億元，成為首檔入列5000億俱樂部的高股息ETF。

富邦金配0.25元股票股利9／25除權 5家金控尚未填權息一文看

富邦金（2881）今（9）日公布0.25元股票股利，訂在9月25日除權，這也是今年最後一家完成除權息的金控；統計自6月以來上市金控除權息中尚有國泰金（2882）、元大金（2885）、永豐金（2890）、中信金（2891）與第一金（2892）共5家填權息腳步尚待最後一哩路。

扯！奈米醫材子公司遭詐騙4700萬元股利 美國FBI介入調查

上櫃公司奈米醫材（6612）公告指出，其重要子公司 AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US） 近期遭遇冒名詐騙事件，導致應收取的 142.5萬美元（約新台幣4,700萬元） 股利款項被匯入虛假帳戶，目前正由銀行及美國聯邦調查局（FBI）調查。

快訊／飾金每錢13850元平天價 大戶砸3600萬抱走10公斤

國際金價驚驚漲，國內飾金行情蠢蠢欲動，銀樓牌告價今（9）日掛出每錢新台幣13850元新天價，業者私下透露，近期有大戶怕黃金飆漲，急搬3600萬元抱走10公斤黃金，以防經濟不確定因素再次拉高黃金價格，增加入手難度。

股匯雙漲！外資大買台股356億 爆買寶成近14 萬張居冠

外資熱錢大回流，今（9日）買超台股356.54億元，連六個交易日買超，在外資買盤推升下，帶動股滙雙漲，而寶成（9904）居買超首位，買超張數高達13萬9540張。

史上新高！8月出口、出超金額雙破紀錄 對美銷貨規模攀峰

受川普關稅拉貨效應與AI需求雙重刺激，財政部今（9）日公布8月出口584.9億美元，寫下歷年單月新高，年增34.1%，超乎預期，連續22個月正成長；出、進口互抵後，8月出超168.3億美元，也創歷年單月最高。

台驊8月營收年減4成 9月美國線運價回升、歐洲線仍承壓

台驊控股(2636)8月合併營收為新台幣15.68億元，較2025年7月減少9.2%，較2024年同期減少40.05%。累計2025年1至8月合併營收為145.39億元，年減13.34%。公司指出，9月美國線運價回升、歐洲線仍承壓，呈現分化狀態，公司持續透過多元化與區域化發展提升業績。

房貸加買壽險 金管會拋5要項「嚴禁銀行搭售」

民眾向銀行申辦房貸，部分銀行在辦理房屋貸款時會建議借款人投保房貸壽險，金管會提醒，消費者房貸壽險並非法令強制投保項目，銀行亦不得以此作為核准房貸的必要條件，民眾在投保房貸壽險商品前，應確實評估是否有需求，並留意投保必須基於保障需求，而非房貸附加條件而購買等五大原則。

快訊／中國8月對美出口年減33% 航司透過大砍班月中運價要漲逾三成

即使面對美國強烈打壓，中國大陸海關統計，今年前8個月，出口年增長6.9%，第一大茂以夥伴東盟增長9.7%、第二大的歐盟成長4.3%，第三大地美國則減少13.5%。不過中國對美出口在8月份顯著下滑，以美元計月減11.8％，年減率高達33.1％，但是船公司透過大減班，9月15日美西、美東線每大箱(40呎櫃)運價要調升1100美元，漲幅約三到四成。