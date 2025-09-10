台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）創下1225元天價，今（10）日台股創下25233.89點新高價位，台股資深分析師杜金龍指出，這一波從4月17306點起漲，到目前漲勢延續5個月，目前台股仍處在主升段當中，這個波段上漲周期將持續13個月，若以指數低點1.5～1.618倍漲幅計算，指數滿足點落在26000～28000點，波段轉折點落在明年5月。

杜金龍根據波浪理論分析台股走勢，台股從2022年10月12629點一路漲至2024年7月24416點，漲勢延續21個月，歷經8個月回檔，回落到今年4月17306點完成修正，意味主升段開始。

若以初升段從12629點上漲24416點，台股漲幅近一倍，而這次17306點漲上來漲幅約43%，杜金龍預測，這次主升段將持續約13個月，若以17306點1.5倍漲幅計算，指數滿足點落在26000點，若以1.618倍計算，指數可進一步推升到28000點。

台股之所以有如此強勢表現，杜金龍認為，若是今、明兩年GDP經濟成長率表現是衰退，惟上市公司獲利持續成長是支撐漲勢的關鍵，2026年上市公司明年EPS成長率可望達15%，特別半導體與AI相關產業成長率將落在17%。

對於籌碼面的觀察，杜金龍說，近期指數落在25000～26000點，最大日成交約5900億元，距離單日成交量7600億元高峰仍有一段距離，雖然存在量能不足隱憂，但也代表籌碼面穩定，尤其是散戶在7月才陸續進場，融資餘額從2000億才墊高到近期2600億。