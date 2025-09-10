iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

▲iPhone 17 Pro。（圖／取自APPLE官網）
記者高兆麟／台北報導
蘋果iPhone 17系列正式發表，相機規格大幅升級至4800萬畫素，新增超薄iPhone Air機型。本土投信點名8檔台廠供應鏈將受惠，包括台積電（2330）、晶技（3042）、鴻海（2317）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、華通（2313）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）。
此次iPhone 17 Pro 鋁合金機殼熱傳導效率較前代鋁金屬提升（搭配鋁製版）提升 20 倍；A19 Pro 晶片搭載 6 核心 GPU，AI 運算效能較前代 A18 Pro 提升三倍，連帶反射能均為保上最優，相機配備三鏡 4800 萬畫素，感光元件面積較前代提升 56%；前鏡頭為 1800 萬畫素，採方形感光元件，支援自動模式切換與 AI 自動取景，錄色新增橙色。
報告指出，iPhone 全球市佔率 19-20%，2025 年估計年增率 0.9%，達 2.35 億支。估計年增幅較全球手機年增 1.2%為低。iPhone 約 3 成比重鎖往美國，新機鋪貨及規格升級對於部份台廠具有正面助益。
報告稱，受惠台廠中有台積電（SOC 晶片、5G晶片）、晶技（石英體）、全新（功率放大器 PA）、奇鋐（VC均熱板）、臻鼎-KY（PCB）、華通（PCB）、大立光（鏡頭）與鴻海。
