林百里十年磨一劍親站台　直擊達明機器人祕密實驗室

▲廣達集團董事長林百里十年磨一劍，出席孫公司達明機器人的上市前業績發表會大呼「我做爺爺的，真的很開心」。

圖文／鏡週刊

向來信奉「烏龜哲學」的廣達集團董事長林百里，一路帶領廣達抓住筆電、雲端伺服器與AI大趨勢，眼光精準的他，更早早布局超夯的機器人事業。十年磨一劍，被林百里暱稱「金孫」的達明機器人（簡稱達明）將於今年9月26日上市，在日前業績發表會上，他更是拍胸脯保證「達明的成功不是偶然」，上週本刊更直擊達明祕密實驗室，一睹備受台灣首富期待的人形機器人開發進度。

「廣達的孫公司今天轉大人，我做爺爺的，真的很開心！」上（8）月底，廣達集團孫公司達明機器人舉行上市前的業績發表會，現場擠滿投資法人與媒體，身為大家長的廣達集團董事長林百里在一陣歡呼聲中徐徐走上台，拿起麥克風悠悠地說。不僅透露台灣首富的欣喜與祝福，也奠定達明在他心中「金孫」的地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「回想當年，廣達在1999年上市、廣明是2002年上市，等了很久到2025年才有達明，等了那麼久才有，可見機器人多難生。」林百里對著台下來賓們笑說。

今年輪到林百里眼中的資優生—金孫達明準備大展身手，「一步步走來，是有業績的上市，更有技術的底蘊！」成立於2015年的達明，去年9月以每股120元登錄興櫃，日前通過證交所審議，將於今年9月26日上市，一路走來花了整整10年，難怪被外界視為林百里「十年磨一劍」的最新力作。

外界好奇究竟達明有何特別之處？關鍵就在於，達明開發出全台第一台人形機器人TM Xplore I，具備靈巧操作的特性，能做出更接近人類的複雜動作。

▲達明機器人營運長黃識忠接受本刊專訪，並介紹達明的祕密實驗室。

為了一睹達明最新進度，本刊特別邀請達明營運長黃識忠接受專訪，並直擊達明的祕密實驗室，在黃識忠的帶領下，走到一個看起來不顯眼，外面有著布簾遮掩的小房間門口，往內一看，日前在2025台北國際自動化工業大展中，首度亮相的人形機器人TM Xplore I，就在實驗室裡，只見多位工程師站在一旁拉著線路正在做測試。「預計最快明年下半年量產，我們希望能跟更多產官學合作。」黃識忠說。

靠著搭上AI大浪已經讓廣達股價飛黃騰達，緊接著要上市的達明，能否乘上黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨擘炒起的機器人商機起飛？在林百里拍胸脯力挺「達明的成功不是偶然！」下，是否會造就下一個機器人股王，各界期待中。



更多鏡週刊報導

封面故事／十年磨一劍 林百里挺達明戰機器人股王

廣達金孫來了1／六月才說不看好 達明人形機器人令林百里態度逆轉原因曝光

廣達金孫來了2／揭祕達明機器人一砲而紅 助陣廣達自動化領先群雄