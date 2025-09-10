彩妝師成功轉職房仲業！王黔兒分享從零開始的轉行心路歷程

▲國際彩妝師王黔兒轉職挑戰房仲工作，進入永慶房屋後，成功開啟人生新篇章。（圖／永慶房屋，下同）

國際彩妝師轉職房仲！十年職涯轉換踏入高收入行業

王黔兒過去是百貨專櫃的雅詩蘭黛全國彩妝師，常常幫顧客打造美麗的妝容與自信。這份工作雖然充滿成就感，但做了十多年，她逐漸感受到職涯的侷限性。每到週年慶、母親節、聖誕節等檔期，事都在重複相同的工作流程，時間久了不免思考：「接下來的人生，是不是只能停留在這裡？」

於是，她開始尋找新的可能。彩妝雖然是興趣，但她渴望的是能真正累積長期專業、擁有更大挑戰與回報的舞台。幾經思索後，她選擇勇敢轉職，跨足房仲業，並在進入永慶房屋後，成功開啟人生新篇章。

房仲新人有收入保障！永慶房屋制度助轉職者安心起步

轉換跑道並非沒有疑慮。王黔兒坦言，一開始也會擔心：「房仲不是沒有底薪？新人哪裡找客戶？業績若做不起來該怎麼辦？」這些顧慮一度讓她遲疑，但永慶房屋的制度成為她最大的安心來源。

▲永慶房屋強調團隊合作、互助支援的工作模式，業務工作不用一人單打獨鬥。

永慶房屋提供業務新人首年每月五萬元保障收入，讓沒有房仲經驗的她不用一開始就擔心沒成績沒收入，會陷入經濟壓力，反而可以專心學習專業知識，而一年後，保障收入仍有 3.8 萬元起跳，只要努力達標，還能每月晉升加薪，光是底薪最高可達 7.5 萬元。這樣的制度，給了她「放手一搏」的勇氣。她回憶道：「就是因為有收入保障，才敢放心學、放膽試。否則要我邊擔心生活、邊學新東西，真的不可能。」

師徒制帶領房仲新人上手快！轉職不再一個人打拼

除了制度，永慶最讓她感動的，是「師徒制」與團隊文化。每位新人都會有一位師父，從帶看到簽約，手把手地示範，並在新人實際操作時隨時在旁指導。

她還記得第一次接到高總價案件時，內心充滿焦慮，完全不知道該怎麼處理。但在師父的協助下，她逐步學會流程，也累積了第一份自信。「當你陷入困境時，永慶的文化是沒有人會放你一個人孤軍奮戰。」她強調，無論是店長、學長姐，甚至跨店的同事，都會主動關心、伸出援手，讓新人能在安全感中快速成長。

▲師徒制幫助房仲新人更快上手，永慶房屋每一位業務新人都有專屬師父指導。

房仲新人最常擔心的，就是沒有客源、案件難成交。但王黔兒很快就發現，永慶的 「聯賣制度」 幫她解決了這個問題。她說，只要我簽下一個物件，全雙北直營門市的夥伴都可以協助銷售，成交速度當然更快，我也會跟屋主分享，雖然您只認識我一個業務，但選擇永慶房屋，就等於選擇了數千位業務共同服務，這樣成交不是更快嗎？再次證明了永慶的規模與品牌影響力。對她來說，聯賣制度不僅讓新人有更多成交機會，也讓她更有信心面對客戶。

王黔兒榮獲新人王與百萬業績獎！立志靠自己買房圓夢

憑藉收入保障、師徒制與聯賣平台的加持，王黔兒在短短一年內，快速累積成績，不僅奪下 「新人王第一名」 的殊榮，更榮獲 「百萬戰將」，還創下單月業績破百萬的紀錄，實現華麗轉身，開創職涯新篇章。

她笑說：「從沒想過自己能在一年內達到這樣的成績。如果當初沒有勇敢嘗試，這些成果根本不可能出現。」談到成功秘訣，王黔兒說自己不是「天才型」選手，而是「戰鬥力滿點」型。遇到挫折，她不會逃避，而是一步步尋找解答。如今站穩腳步的王黔兒，為自己訂下新的目標：三年內買下人生第一間房子。對她來說，房仲不只是工作，更是一條能真正改變生活的道路。



