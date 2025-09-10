渣打銀攜手第一金投信　推出首檔「未具證券投資信託基金性質」產品

▲渣打銀行攜手策略聯盟夥伴，推出為高雄資產管理專區針對高資產客戶需求所規劃的獨特財富管理方案，由渣打集團財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）（左二）、渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla（右二）、保誠人壽通路長蔡淵霖（左一），及第一金投信總經理廖文偉（右一）共同揮棒，象徵強棒出擊，創造共贏。（圖／渣打銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

積極響應政府打造台灣成為「亞洲資產管理中心」願景，渣打銀行鎖定高資產客戶需求，先與保誠人壽合作推出「保費融資」服務，今（10）日宣布攜手第一金投信、博楓橡樹財富管理公司（Brookfield Oaktree Wealth Solutions）引進首檔於國際銀行信託平台推出的「未具證券投資信託基金性質」境外私募信貸策略類型產品。

今日渣打銀行舉辦「合作共贏領航新格局」高資產財富管理策略記者會，由渣打集團財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）來台主持，並攜手策略聯盟夥伴保誠人壽、第一金投信，強強聯手宣布推出為高雄資產管理專區針對高資產客戶需求所規劃的獨特財富管理方案。

尚明洋強調，渣打在台灣以漸進策略佈局高資產財管領域，率先於今年7月進駐亞洲資產管理中心高雄專區，8月攜手保誠人壽，為首家推出「保費融資」服務之外商銀行，展示金融跨域結盟新模式，正是看好全球財富管理成長趨勢的持續投資。在集團未來五年財管業務達成雙位數成長的目標下，台灣市場的成長潛力十分可觀。

渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla表示，渣打銀行深耕台灣40年，其間觀察到高資產客戶不僅期待更全面多元的資產配置，專業到位的理財諮詢，更希望透過全球佈局來拓展財富視野。

除了與保誠人壽聯手外，渣打銀行也宣布與第一金投信、博楓橡樹財富管理公司(Brookfield Oaktree Wealth Solutions)為高雄資產專區之高資產客戶引進首檔於國際銀行信託平台推出的「未具證券投資信託基金性質」境外私募信貸策略類型產品，持續加快渣打進駐亞洲資產管理中心後的產品與服務推出速度，透過投資於非傳統的股票、債券、現金以外的資產（如私募信貸、私募股權、實質資產等），為高資產客戶降低投資組合的整體波動，以期達到分散風險、增強報酬機會與抵抗通膨的目標。

面對財富管理需求多元的高資產客群，渣打銀行將不斷豐富財富管理方案的選擇，未來將持續推出包括金融資產組合融資（Lombard Lending）等在內的進階方案，為客戶提供與國際同步的財富管理服務。

