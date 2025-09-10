強化德台半導體合作　國際半導體展德國館規模成長20%

▲SEMICON德國館開幕活動，左起Saxony Trade and Invest總經理Thomas Horn、Silicon Saxony總經理Frank Bösenberg、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士、薩克森邦經濟勞動能源暨氣候行動部部長Dirk Panter、歐洲經貿辦事處處長谷力哲。（圖／德經處提供）

台積電日前宣布在德國慕尼黑設立晶片設計中心，將支援歐洲客戶在電動車、自駕系統與工業物聯網等領域開發高效能晶片；為進一步深化台德雙邊合作，德國經濟辦事處的服務執行單位-博智顧問公司，再次攜手德國最大微電子與智慧系統產業聯盟-薩克森矽谷協會(Silicon Saxony e.V.)，今(10)日在2025國際半導體展中，共同打造德國館。

德國薩克森邦首府德勒斯登是歐洲半導體產業重鎮，擁有完整的製造、研發與創新生態系。隨著由台積電、英飛凌、博世與恩智浦合資設立的歐洲半導體製造公司(ESMC)落腳德勒斯登，雙邊在晶片製造領域的合作更為緊密。此外，這些投資不僅凸顯德國在歐洲半導體供應鏈中的戰略地位，也進一步強調中小型供應商在全球產業鏈中的關鍵角色。

今年德國館參展規模再創新高，較去年成長20%，匯聚18家德商，於南港展覽館一館一樓(J2754)展現最新的半導體製程技術、晶片加工、材料解決方案與測試等。三日展期中將舉辦多場產業論壇，並於每日15:00舉辦德國特色Happy Hour交流活動，9月10日特別舉辦薩克森主題歡樂時光，歡迎產業先進與合作夥伴踴躍參與。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示：「德國企業在矽晶圓、特殊化學品、氣體、光學與雷射應用等領域具備深厚實力，長期在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色。台灣則擁有蓬勃的科技生態系統，在半導體設備、AI 賦能的工業解決方案與智慧製造技術等領域提供了豐富的合作契機。」

「台灣政府積極推動AI人才培育與軟體創新，為雙方的培訓計畫與應用研究合作開啟更多可能。德國與台灣優勢互補，能共同推動創新、開發新應用並拓展國際市場。我們期待透過此次德國館的展示與交流，深化半導體與人工智慧等前瞻領域的合作，攜手推動全球科技的永續發展。」

薩克森邦經濟勞動能源暨氣候行動部部長Dirk Panter也特別專程來台，並出席德國館的開幕活動。他表示：「國際半導體展是突顯薩克森邦作為歐洲領先半導體重鎮的最佳舞台。台積電的投資承諾，讓我們的生態系統在全球舞台上更具影響力。」

目前德勒斯登正擁有德國規模最大的建設工地，加上數十年推動大型投資的經驗與效率，薩克森邦能為國際合作夥伴提供穩定、可靠、創新與無限商機。薩克森矽谷協會以德勒斯登為核心，是歐洲最大的微電子產業聚落，也是推動歐洲科技自主與地緣政治影響力的重要驅動力。

基於這些優勢，德經處誠摯邀請更多供應商加入這個成功故事。唯有攜手合作，才能強化價值鏈、擴展創新能量，並確保我們的經濟保持韌性與前瞻性。

今年德國館的參展商包括：algorismic gmbh、台灣巴魯夫公司、CE-MAT GmbH、City of Chemnitz、德勒斯登市經濟發展辦公室、DEAXO GmbH、EDC Electronic Design Chemnitz GmbH、德國聯邦外貿投資署、萊比錫投資促進署、Mechatronic Systemtechnik GmbH、MUEGGE GmbH、勞舍爾亞太公司、薩克森邦投資外貿處、新格拉斯科技、SUC sachsische Umweltschutz-Consulting GmbH、Teltec International GmbH、uv-technik Speziallampen GmbH、台灣旺科公司。