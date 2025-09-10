台股創新高！外資掃貨476億元今年第3大　狂敲鴻海逾4萬張

▲鴻海集團外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

權值王台積電（2330）領軍，今（10）日盤中最高創下1230元新高價位，台股終場大漲337.41點或漲幅1.36%，以25192.59點作收，外資單日買超476.24億元，創下今年以來第三大，連續7個交易日站在買方，累計買超金額已來到1539億元，AI相關鴻海（2317）、緯創（3231）分居今日外資買超第一、二名個股，買超張數分別4萬2860張、2萬5038張。

今日三大法人合計買超564.22億元，其中，外資買超476.24億元，連續7個交易日站在買方；投信賣超26.55億元，連12賣；自營商買超114.53億元，自行買賣部分賣超14.08億元，避險操作方面買超100.44億元。

外資買超前十大個股，電子股占了半數，而金融占3檔、傳產股則有2檔，今日外資掃貨鴻海4萬2860張，成為外資買超第一名個股，而第二名同為具AI題材緯創，外資買超2萬5038張，近期強勢記憶體族群華邦電（2344）外資回補2萬1888張，為買超第三名個股，買超第四、五名個股分別台新新光金（2887）2萬409張以及東元（1504）1萬8341張。

台積電為外資買超第六名個股，買超張數1萬4652張，外資買超第七到第十名分別永豐金（2890）1萬2822張、華南金（2880）1萬2632張、華新（1605）1萬2168張、欣興（3037）1萬1709張。

