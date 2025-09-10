大車隊今年前8個月營收年增3.73%　55688 APP用戶占全台人口1/3

▲台灣大車隊的55688 APP用戶已突破720萬。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)今(10)日公布8月份合併營收為2.5億元，年增0.63%，累計1月至8月合併營收為20.4億元，年增3.73%。目前55688 APP用戶已突破720萬，約占全台人口三分之一。

55688集團8月的主要業務成長動能來自於計程車媒合服務，較去年同期成長了4.51%。得利於台灣大車隊全新升級的媒合派遣服務，透過AI技術與大數據運算，即時洞察乘客需求與車輛狀態，根據乘客需求偏好與實時路況，智慧媒合最匹配的車輛，有效縮短乘客等待時間；駕駛接單意願及乘客滿意度同步提升，助力整體出行體驗。

「55688機場接送」受到暑假旺季帶動，7、8月訂單數穩定增長，根據交通部觀光署統計，光2025年上半年，台灣出國人數就達914萬人次，全年更可望突破1800萬人次，持續擴大的「55688機場接送」市場，帶動55688集團業務量，再加上55688 APP於今年改版後更是成為旅客下單利器，串接起一站式預約服務獲得肯定。

不僅營收數字表現亮眼，55688集團同時也是由國際機構法人角度，所評選出的優良體質好公司，台灣董事學會舉辦「2025外資精選台灣100強頒獎典禮」，其中頒發包括台灣企業100強、台灣金融10強、中堅潛力企業等獎項，55688集團「台灣大車隊」連續第二年奪下殊榮。

另在2194家評選企業中，擠進PR96前段班，是此次獲獎名單中，唯一上榜的陸運產業，同時在「快成長、獲利王、報酬王」三項評估指標中均獲得肯定，55688集團秉持穩健經營、技術實力與靈活應變能力，成為外資眼中精選的台灣好公司。

55688集團在社會責任上，與政府站在第一線，配合交通部舉辦114年交通安全月宣導，旗下台灣大車隊、代駕、保修及全球快遞等多個品牌，透過實體曝光、線上宣傳、行動參與等不同面向積極響應，除了各大辦公布告欄、駕駛員休息區域張貼海報，並於通訊平台上設置專區，駕駛員登陸系統就能看見宣導影片以及相關資訊，時時刻刻在交通的安全道路上，為行人與行車盡一份心力。