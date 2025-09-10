中國競爭激烈　85度C母公司美食-KY 8月營收14.86億元、年減8.8%　

▲85度C。（圖／85度C提供）

記者高兆麟／台北報導

85°C母公司美食-KY（2723）今（10）日公布 8 月合併營收 14.86 億元，月增 6.69%，但仍年減 8.8%，已連續第 4 個月較去年同期下滑；累計前 8 月合併營收 123.29 億元，年減 0.93%，今年營收動能轉為負成長，反映中國市場競爭壓力沉重。

美食指出，中國市場受通縮與「內捲」影響，改善有限，累計前 8 月人民幣營收年減 12%，中國市場占總營收比重約 37%。

相較之下，美國市場持續展現高成長力道。美食表示，美國市場前 8 月營收繳出雙位數成長，營運版圖今年已陸續拓展至紐約、紐澤西、伊利諾州、堪薩斯州等 4 個全新市場，來客數穩步增加，8 月更進軍路易斯安那州，正式切入墨西哥灣沿岸逾 6000 萬人口的大市場。

為了搶攻夏日冰飲商機，85°C也推出風靡韓國「蜜桃系列」飲品，以香甜飽滿的蜜桃為主角，融合茶香、咖啡及乳酸飲品，打造出專屬夏日的清爽系飲品。從蜜桃烏龍的茶韻回甘，到蜜桃多多的乳酸清新，再到咖啡系的蜜桃冰美式與蜜桃氣泡美式，每一款都在口中散發幸福的蜜桃香，9/11號全台門市開賣，為消費者帶來不同層次的味蕾驚喜，彷彿一秒到韓國。

85°C表示，此次蜜桃系列飲品以「韓風清爽」為主軸，透過果香與茶韻、咖啡香的完美結合，打造屬於夏天的專屬滋味。無論是午後解渴、朋友聚會，還是享受一個人的悠閒時光，85°C蜜桃系列都將是最佳陪伴。

▲Mr. WISH泰奶珍珠碎碎冰推「布丁版本」。（圖／Mr. WISH提供）



其他品牌也積極出招，搶攻夏日冰飲商機，Mr. WISH今年7月以「黑糖珍珠碎碎冰」掀起夏季手搖飲大戰，成為爆款話題飲品。延續熱潮，品牌在9月推出「泰奶珍珠碎碎冰」，並加碼「布丁泰奶珍珠碎碎冰」及「免費加波霸」方案，訴求多層次口感與小確幸體驗。業者強調，選用正宗泰國奶茶搭配獨家配方，營造濃厚茶韻與滑順奶香，再結合Q彈珍珠，讓消費者直呼宛如品嚐泰式甜點。

此外，Mr. WISH還巧妙將新品暱稱為「手搖界的打拋珠」，藉話題行銷吸引年輕世代關注。新品同步搭配與「好想兔」聯名造型罐及限定周邊商品，延續社群熱度，並於9月10日起全台上市，數量有限、售完為止。

同業方面，CoCo今日推出限定「手作仙草凍乳」買一送一，先喝道、五桐號則於外送平台祭出指定飲品買一送一優惠，藉促銷活動刺激買氣。

