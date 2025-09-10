Arm推出全新Lumex CSS平台　協助生態系夥伴將AI裝置更快推向市場

▲Arm推出全新Lumex CSS平台。（圖／記者高兆麟攝）

Arm今日宣佈推出全新 Arm Lumex運算子系統（Compute Subsystem, CSS）平台，這是一套專為旗艦級智慧手機及次世代個人電腦加速其人工智慧體驗的先進運算平台。Lumex CSS 平台整合搭載第二代可擴展矩陣延伸指令集 2（SME2）技術的最高效能 Arm CPU、GPU 及系統 IP，不僅能協助生態系夥伴更快將 AI 裝置推向市場，還可支援桌機級行動遊戲、即時翻譯、智慧助理及個性化應用等多樣的豐富體驗。

Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey 表示：「AI 已不再僅僅是一項技術功能，它已成為次世代行動與消費技術的基礎。藉由 Arm Lumex 平台，我們持續提升裝置端 AI 體驗，以滿足使用者日益成長的需求與期待。為此，我們正積極將 SME2 技術擴展至每一個 CPU 平台。預計到 2030 年，SME 與 SME2 技術將為超過 30 億台裝置新增超過 100 億TOPS 的運算能力，為裝置端 AI 效能帶來指數級的躍升。」

合作夥伴可靈活選擇使用 Arm Lumex 的方式，為其打造系統單晶片。例如，他們可直接採用 Arm 提供的平台，並借助為其需求客製的先進實體實作方案，進而獲得縮短產品上市時間和快速兌現效能價值等雙重優勢；或者，合作夥伴也可根據他們的目標市場，對硬體描述語言原始碼設計進行配置，並自行完成核心模組的硬化工作。

在實際場景中，SME2 技術將回應速度與運行效率提升至全新水準。例如，在「智慧瑜伽教練」示範應用中，受惠於 SME2 技術，該應用的文字轉語音生成速度提升 2.4 倍，代表使用者能即時取得姿勢回饋與指導，且全程不用擔心裝置的電池續航問題。此外，透過 Arm、支付寶與 vivo 的三方合作下，將大語言模型的互動回應時間縮短多達 40%，充分證明 SME2 可為終端裝置帶來更快速的即時生成式 AI 體驗。

SME2 技術的價值不僅在於速度的提升，更在於釋放出傳統 CPU 無法提供的 AI 驅動功能。例如，在搭載 SME2 的單個核心上運行類神經攝影機降噪功能，可以在 1080P 解析度下實現幀率超過 120 幀/秒，或在 4K 解析度下實現幀率達 30fps。這使得智慧手機使用者即使身處光線最暗的場景，也能捕捉到更銳利、清晰的圖像，進而在日常裝置上獲得更流暢的互動操作與更豐富的使用體驗。

不同於受到延遲、成本及隱私問題等挑戰的雲端優先 AI，Lumex 將智慧導入裝置端，能夠在本地實現更快、更安全且隨時可用的智慧體驗。SME2 已經廣受業界領先的生態系夥伴的採用，包括阿里巴巴、支付寶、三星 System LSI、騰訊及 vivo。

隨著搭載 Arm GPU 的晶片累計出貨量突破 120 億顆，Arm 持續穩居手遊體驗領域的核心地位。全新的 Arm Mali G1-Ultra GPU 進一步突破行動遊戲的效能極限，為手遊玩家帶來逼真的、主機級畫質。這一突破受惠於全新的第二代光線追技術，該技術顯著提升光照、陰影與反射效果，使其光線追蹤效能相較其前代提升兩倍。在 AI 工作負載方面，Mali G1-Ultra 可將推論效能提升最高達 20%，明顯強化各類即時應用的回應速度。

開發者可在 Arm Lumex 平台上獲得立即可用的 AI 開發體驗。透過 KleidiAI 與各大主流框架的整合，包括 PyTorch ExecuTorch、Google LiteRT、阿里巴巴 MNN 及微軟 ONNX Runtime，開發者無需修改任何程式碼，即可自動取得 SME2 的加速能力。

Apple、三星和聯發科技等領先企業，正積極整合 AI 加速功能，推動裝置端 AI 向更快速、更高效的方向發展。其中，Apple 正憑藉該能力為「蘋果智慧」提供核心支撐；三星與聯發科技則借助 Google Gemini 提升翻譯、摘要、個人助理等即時 AI 應用的回應速度與運行效率。

Arm Lumex 不僅是 Arm 針對消費運算市場的最先進 CSS 平台，更是開啟新時代智慧 AI 體驗的基礎。無論是 OEM 廠商還是開發者，Lumex 均可提供所需工具，協助其在關鍵裝置端的應用場景實現兼具個性化、隱私保障與高效能的 AI 體驗。做為專為 AI 時代打造的平台， Arm Lumex 將成為未來行動創新的全新起點。