勞保級距影響失能給付　專家：選最低薪資恐財務失守

鄭正一表示，勞保投保在職業工會，最好選擇與薪資相近的投保級距。

鄭正一表示，勞保投保在職業工會，最好選擇與薪資相近的投保級距。

圖文／ 鏡週刊

許多人轉為自營工作者後，將勞保投保在職業工會，但為省勞、健保費支出，以最低薪資投保級距來投保。保險課程講師、勞保失能理賠專家鄭正一卻不這麼做，他表示，若無商業保險，勞工只能靠勞保失能給付理賠，而他選擇以符合現在月收入的薪資投保級距投保，為自己的財務安全設下最後一道防線。

「很多勞工轉到職業工會投保後，都選擇薪資最低投保級距，因為想省點保費，但我建議還是選擇與薪資相近的投保級距，才能保障自己權益。」鄭正一2014年成為自由工作者，投入保險課程、勞保失能理賠後，即將勞保加保於職業工會，並以符合現在收入的勞保最高級距投保。

一般來說，自營勞工若投保在職業工會，需要負擔比較多的勞、健保費，投保在工會需要負擔60%勞、健保費，但一般企業勞工只要負擔20%、健保30%，因此許多勞工都會選擇以勞保最低級距投保，目前是28,590元。

鄭正一解釋，大家都太關注勞保老年年金，實際上，有許多勞保給付都是以投保薪資做為計算基礎，例如失能、傷病、死亡等，尤其是失能年金，計算方式與勞保老年給付相同。「也因此即使投保在職業工會，也要選擇符合現在收入的薪資級距投保，才能保障自己權益，為自己萬一失能、設下最後一道財務防線。」

事實上，許多勞工在請領勞保老年給付前，就已經有失能現象，例如癌症、或者因為意外受傷而失能，都有機會請領失能給付。他以自己為例，日前曾跌倒、小指粉碎性骨折，住院2天，復健後小指近位指節間關節的彎曲度僅有40度，符合勞保失能等級最輕微的第15級，能請領失能一次金、給付1個月的投保薪資，因為他以最高投保級距投保，能獲得理賠45,800元。

原本只是一位平凡的壽險業務員，鄭正一無心插柳柳成蔭，成為一位失能理賠專家。鄭正一說，他曾經見過同事親友明明有失能狀況，卻怎麼樣也申請不到勞保失能給付，而一頭栽進該領域，不僅用心鑽研勞保法規，更會與醫師一同去參加醫學級研討會，進一步學習新知識。


