貨櫃船運第二季總淨利潤減少56%　減班漲運價估十一後不會持續

貨櫃船公司在亞洲-美國航線透過削減運力實現了現貨運價上漲，但是國際知名的海運諮詢機構德魯里(Drewry)認為，由於需求疲軟，加上中國十一黃金周假期即將到來，這種飆升不會持續下去。國內法人則指出，已經實施的對等關稅、全球小包裹取消免稅，美國232條款第四季將發布對進口家具等項目的關稅調查結果，將使貨櫃船運第四季淡季更淡。

雖然卓越聯盟運營商日本海洋網聯、韓新遠洋O和陽明海運已經暫停了PS5服務，該服務從青島出發，經寧波、神戶、長灘和奧克蘭，共有6艘船，總計3.2萬箱(20呎櫃)，平均每周減少5300箱，但德魯里表示，太平洋航線需求的減弱，最終將導致運價下跌。

Blue Alpha Capital的顧問約翰‧麥克考恩指出，運營商利潤的下降已經很明顯，在今年第二季，貨櫃船運業的總凈利潤為44億美元，比第一季的99億美元下降了56億美元或56.0%。 行業凈收入的連續減少幾乎與25年第一季度57億美元的連續減少相同。

獲利率正在迅速收窄，Dynamar分析師達倫‧韋迪(Darron Wadey)認為，一系列的小高峰現在已經結束，船隻很可能會出現連鎖反應，大型船隻在其他交易中取代小型船隻，直到連鎖反應結束時，船隻被閒置、歸還給船舶租賃公司或報廢。

從10月1日至8日的黃金周期間，中國各地的工廠都在放假。傳統上，黃金周被視為旺季的結束，屆時需求將下降得更快，Wadey指出，屆時需要取消大量的運力，才能使供需回到某種類似平衡的狀態。

國內法人則分析，美國聯邦上訴法院維持國際貿易法院裁決，認為總統利用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收關稅是非法的，川普政府已在9月3日正式提出上訴，依照流程，最高法院可能在2026年初進行最後裁示，但持續實施的可能性很高，估計川普可能的應對方式包括：

(1)取得最高法院認可：9名大法官，有6人由共和黨總統任命。

(2)改採更成熟的貿易法案來徵收行業關稅。



7~8月是貨櫃航運季節性最旺的時刻，但貨櫃運價卻明顯下滑，凸顯供給過剩的事實，航商獲利將長期下滑。後續，11月10日美中關稅寬限到期及4Q發布232條款調查結果，更是貨櫃航運的潛在隱憂。