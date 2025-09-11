券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

立委王定宇披露，有券商系統委外程序出包，將台積電（2330）公司簡介誤植為「中國台灣」，據指出，此為元大證券，金管會證期局副局長高晶萍今（11）日指出，此為不允許發生現象，已要求券商公會全盤統一檢查。

王定宇爆料指出，金管會提示的資料顯示為元大委外資訊廠商將網頁系統標示出錯，元大證券完成內部網站系統清查後，僅發現「台積電」公司出現該用語，其餘上市櫃公司皆無異常顯示，爭議內容已下架。

高晶萍表示，有關元大證網頁標示誤植情況一事，金管會不容許此種情形再次發生，也會請券商公會提醒所屬業者要通盤檢討，不得再犯；同時，針對誤植「中國台灣」，也有督促元大證券要儘速對外澄清說明，並提出詳細報告，

元大證針對將台積電簡介誤植為「中國台灣」做出回應，元大證指出，經查該資訊係購自外部廠商，因該廠商更版造成資料有誤。元大證於9月8日傍晚接獲反映後，已立即於當天將相關資訊下架，並向該資訊源廠商嚴正要求查明原因及進行資訊更正，惟為避免廠商日後更新基本資料時再度發生類似情形，現已暫停各電子平台之海外股票基本資料服務（行情報價資訊不受影響），後續將積極督促廠商符合元大證要求，並加強要求資訊源正確性。