快訊／威力彩2億獎號出爐！財富自由就看今晚　快來對獎

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」 金管會：全盤統檢

立委王定宇披露，有券商系統委外程序出包，將台積電（2330）公司簡介誤植為「中國台灣」，據指出此為元大證券，金管會證期局副局長高晶萍今（11）日指出，此為不允許發生現象，已要求券商公會全盤統一檢查。

快訊／3銀行未過關！ 金管會「川普關稅」嚴重情境壓力測試開獎了

金管會每兩年一次銀行壓力測試結果出爐，面臨川普關稅戰，38家國銀壓力測試全數都過關，惟嚴重情境下，有3家國銀未能過關，金管會也要求必須提出資本改善計畫，目前已有1家已完成增資，2家擬發債預計年底前完成。

5家保險公司壓力測試「嚴重情境」沒過關 金管會要求增資

金管會對於產壽險壓力結果出爐，若是面臨股市、債市、匯率急遽波動「極端情境」下，有5家保險公司資本適足率、淨比值低於法定門檻，必須提增資等改善計畫並提報董事會，保險局副局長蔡火炎表示，上述5家壽險因期初資本適足率、淨值比本來就比較低，因此在金融極端情境下，壓力測試未能過關。

長榮航股價重挫逾4% 三大法人聯手暴砍5萬張

台股今（11）日開高走低，三大法人中外資、自營商買超，投信賣超，其中長榮航（2618）遭三大法人同步倒貨，且分居外資、投信賣超首位，股價今日下挫4.29%、37.9元作收。

外資連8買！買超台股330億 狂掃鴻海逾7萬張

台股今 （11） 日開高走低驚險收紅，盤中指數再創史上新高來到25541點，其中外資再買超近330億元，連8買，買超鴻海（2317）居冠，帶動鴻海股價創波段新高。

貨櫃船運第二季總淨利潤減少56% 減班漲運價估十一後不會持續

貨櫃船公司在亞洲-美國航線透過削減運力實現了現貨運價上漲，但是國際知名的海運諮詢機構德魯里(Drewry)認為，由於需求疲軟，加上中國十一黃金周假期即將到來，這種飆升不會持續下去。國內法人則指出，已經實施的對等關稅、全球小包裹取消免稅，美國232條款第四季將發布對進口家具等項目的關稅調查結果，將使貨櫃船運第四季淡季更淡。

神山護指數 一表看17檔高含「積」量台股ETF

權值王台積電（2330）受到ADR股價創高激勵，今（11）日股價上攻1260元新高，帶動台股越過2萬5千點關卡，根據CMoney統計到昨（10）日為止，今年以來含「積」量逾3成以上ETF有17檔創新高，以近1個月來看，表現最好的有新光臺灣半導體30（00904），漲幅逾7%脫穎而出，兆豐藍籌30（00690）、永豐台灣ESG（00888）及元大電子（0053）近月績效也有逾6%以上的水準，至於老牌市值型ETF，像元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）與永豐台灣加權(006204)，同期間也有

鴻海沾蘋果光衝215元刷10個月新高 工業富聯掛A股連2根漲停

iPhone 17在台灣時間10日零晨正式對外發表，帶動鴻海（2317）在A股掛牌子公司工業富聯（601138.SH）連拉2根漲停，鴻海沾光，今（11）日股價上攻215元，創2024年11月14日以來新高、10個月新高。

隱形股王康霈3天市值蒸發542億 「航海王」張濬安閃過

有「隱形股王」美名的生技股康霈*（6919）受到法說會中釋出減重藥試驗期延後的消息影響股價受挫，今（11）日再摜至跌停價207元，估算法說會後3個交易日市值蒸發逾542億，曾經入列康霈*大股東名單的「航海王」張濬安不但已回本，更因在今年上半年適時獲利了結出場而閃過。

隱形股王摜第2根跌停！康霈急說明市場存疑 2.8萬張委賣待消化

「隱形股王」康霈*（6919）減重藥試驗疑慮在公司四處聲明「主動延期」下仍難化解，今（11）日開盤再摜跌停，為連續第2個交易日陷入跌停，開盤25分鐘委賣張數飆破2.8萬張。