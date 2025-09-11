快訊／美股三大指數衝高　道瓊漲超500點

▲美股上漲示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國聯準會降息預期持續升溫，激勵美股主要指數在9月11日開盤後同步走揚。根據最新數據，道瓊指數一度大漲超過500點，標普500及那斯達克也呈現明顯漲勢。科技股表現搶眼，帶動整體市場氣氛樂觀。

截至台灣時間11日深夜10點32分，道瓊指數來到45,998.08點，上漲507.16點，漲幅1.11％；標普500指數報6,571.80點，上揚39.76點，漲幅0.61％；那斯達克指數則升至21,991.53點，漲105.47點，漲幅0.48％。早盤時段，三大指數皆延續紅盤，市場信心明顯回溫。

個股表現方面，輝達（NVDA）股價小漲至177.605美元，漲幅0.16％；台積電ADR（TSMC）則微幅下跌至259.945美元，跌幅0.19％。其他科技巨頭如艾司摩爾（ASML）上漲1.44％，特斯拉（TSLA）勁揚3.05％，Arm Holdings也有1.52％漲幅。相較之下，谷歌（GOOGL）及英特爾（INTC）則分別小幅回落。

在經濟數據方面，美國8月消費者物價指數（CPI）月增0.4％，高於市場預期的0.3％，年增率達2.9％，同樣高於7月的2.7％。本月CPI上升主因仍為住房支出增加，不過食品雜貨價格也明顯推升，家庭食品價格創下2022年來最大漲幅。至於扣除食品與能源價格的核心CPI，月增0.3％，符合預期，年增3.1％，與前月持平。機票、服飾及新舊車價格上漲，醫療與娛樂項目則呈現下滑。