準千金股？台達電股價再刷新高　3外資調高目標價至1000元

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台達電（2308）今（12）日股價再衝高至854元，創下歷史新高，3家外資包括日系外資、美系外資及亞系外資在最新出爐的報告中都調高目標價，同步上看1000元，都重申「買進」及「加碼」評等，市場看好台達電有機會成為下一檔千金股。

台達電股價今日開盤後約10分鐘衝高至854元，再刷新天價，統計台達電今年以來股價上漲快要1倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台達電搭上AI趨勢，繼先前一家美系外資將台達電目標價調高至880元，重申「加碼」評等後，今日有3家外資跟進看好台達電後勢，其中日系外資將目標價由原先的688元調高至1000元，重申「買進」評等；另一家美系外資將目標價由原先的680元調高至1000元，重申「加碼」評等；亞系外資將目標價由原先的667元調高至1000元，重申「買進」評等。

日系外資表示，台達電在電源及散熱領域是佼佼者，調高台達電AI伺服器電源、BBU和液冷設備的收入預估，同時上調這三個部門的毛利率和營業利益率。

日系外資指出，憑藉台達電其在電源和散熱領域的強勢地位，未來繼續引領AI伺服器潮流，是首選投資標的。

美系外資表示，調高台達電2025/26/27年每股盈餘（EPS）預估，分別上調11%、18%、20%，以反映3大現象，其一是2025年下半年AI獲利優於預期；其次是即將推出的VR200電源架和電源機架中電源容量高於預期；三為液冷產能擴張快於預期。

亞系外資表示，台達電憑藉其在電力和液冷技術領域領先地位，在AI基礎設施建設周期中處於領先地位，調高台達電2025年、2026年、2027年每股盈餘（EPS）預估，分別由20.84元、25.64元及29.45元分別調高至20.96元、27.94元及36.94元。