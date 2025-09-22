ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中信銀行動e-Cash APP智能客製化提醒　讓企業主掌握關鍵金流無時差

▲中信銀推出行動e-Cash APP智能客製化提醒。（圖／中國信託銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

在現代企業經營中，資金流動的即時掌握已成為決策關鍵。對中小企業主而言，不只是要追求業務成長，更需要確保每一筆交易都安全無虞。中國信託銀行深度傾聽企業需求，於「中國信託行動 e-Cash APP」將「客製化推播通知」升級成更智能、更貼心的功能，讓中小企業金流能夠隨時掌握，全面守護企業金流安全。

客製化推播及提醒更智能，掌握金流動態更有效率

企業主可在「中國信託行動 e-Cash APP」的「客製化推播通知」中，設定特定對象、特定金額的入帳通知，這不僅讓企業主能即時掌握入帳金流，也可精準掌握關鍵交易對象入帳狀況。APP還可進階設定「資金水位提醒」，企業主可自行設定水位金額並開啟提醒，當帳戶錢被異常轉出導致低於設定水位時，能立即提醒公司，達到守護帳戶功效。

此外，「智能交易提醒」功能會主動偵測即將到來的預約交易，若發現帳戶餘額可能不足，即刻推播通知，讓企業主提前準備資金。企業還可啟用「即時交易推播」，無論交易金額大小，每筆上傳、放行或帳務處理結果皆即時推播。遇到異常或大額交易，也能在第一時間即時察覺，有效防堵資金異常流出。透過這些更智能、更客製化的功能，企業主可安心掌握金流，更專注發展事業。

企業智能防護網 結合 數位Token，雙重守護企業更安心

「中國信託行動 e-Cash APP」除了在「客製化推播通知」進行升級，更獨家首創中小企業專屬「企業智能防護網」功能，讓企業用戶透過三大防護網檢核企業帳戶安全。 三大防護網中「登入安全」可以提供登入紀錄查詢，若近期登入 IP 與先前不同，將有異常登入提醒。「交易安全」則包含透過行動設備認證保障交易安全，使企業主使用更安心無虞。「系統安全」則可以確認用戶使用的作業系統符合本行需要的版本，同時提醒應用程式下載到最新版，獲取最新、最完善的版本體驗。

另有鑒於近期關於帳號盜用問題時有所聞， APP還導入專利數位「數位 Token」，結合臉部或指紋生物辨識，進行公司帳戶交易管控與放行。

透過「企業智能防護網」結合「數位Token」的雙重守護，企業主不僅在 APP 的操作體驗上更順暢快速，也能降低安全疑慮，放心由「中國信託行動 e-Cash APP」 守護企業帳戶安全。

國際肯定加持，限時優惠助攻資產配置

「中國信託行動 e-Cash APP」於 2025 年三度蟬聯國際知名財經媒體《The Digital Banker》（數位銀行家）「全球最佳中小企業行動銀行」大獎，顯示中國信託銀行在數位金融服務領域的專業與創新，持續為中小企業主提供貼心服務，深獲國際肯定。

此外，中國信託即日起至至今年12月31日止，推出「中小企業戶專屬 專戶優利活存」專案，中小企業客戶若申請本專戶活存並存入新臺幣100萬元以上者，可享有最高年息0.3%的利率加碼。有關詳細活動辦法，可洽詢中國信託銀行各分行。


瞭解更多「中國信託行動 e-Cash APP」：https://ctbc.tw/Xh9be1

