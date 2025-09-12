債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

▲美Fed下周有望降息，債券ETF走高。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國 8 月CPI 數據符合預期，市場押注美國聯準會（Fed）下周會議啟動降息循環，素有「全球資產定價之錨」之稱的10年期美債收益率周四（11日）盤中一度跌破備受矚目的4%大關，刷新5個月低點，受此影響，台股中債券ETF全面走揚，其中2檔規模逾2000億元的元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）股價從今年低點反彈近1成。

由於美債10年期殖利率是金融無風險利率的主要參考指標，也是外匯市場、商品市場、債券市場以及股票市場等眾多金融市場的定價基礎，一直被稱為「全球資產定價之錨」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國勞工統計局（BLS）發布 8 月消費者價格指數（CPI）2.9%，較 7 月 2.7% 上升，但符合預期；另截至 9 月 6 日當周，美國初請失業金人數 26.3 萬人，高於市場預期23.5 萬人，創下 2021 年 10 月 23 日以來的新高；隨著數據出爐，強化下周FED降息舉動。

而Tradeweb資料顯示，10年期美債收益率隔夜盤中一度跌至3.996%，尾盤最終下跌2.29個基點報4.024%，為4月4日以來的最低收盤水準。

隨著10年期債券收益率走跌（收益率與債券價格呈反向），今日台股中主要債券ETF連袂走高， 其中二檔深受債蛙青睞00679B與00687B分別在今年5~7月間創下史上新低後，隨著Fed降息聲四起，股價反彈，00679B今日最高來到26.89元，從5月低點反彈逾9%，00687B今日最高站上28.23元，從7月低點反彈近1成。

