超級央行周來了！美加台英日接力秀　法人緊盯資金流向

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金融市場本周將迎來各國央行密集的利率決策，從加拿大、美國、台灣到英國、日本都將陸續公布政策走向，投資人正嚴陣以待，預料將牽動全球匯率與資金流向。

首先登場的是加拿大央行，將於9月17日（週三）晚間21時45分公布利率決議，市場普遍預期會再降息25個基點，政策利率降至2.5%。

緊接著，焦點轉向美國聯準會（Fed），9月18日（週四）凌晨2時至2時30分將發布FOMC經濟預測與利率決議，市場共識為降息1碼（25個基點），將利率區間下調至4.25%，並在記者會上釋放未來政策訊號。

對台灣投資人來說，中央銀行理監事會同日（9月18日下午2時）登場，市場預估將維持政策利率在2.0%不變，利率朝連6凍邁進，但將觀察通膨趨勢與房市調控效果。

至於英國央行，則預定在台北時間周四晚間7時公布9月利率決議，外界普遍預期維持在4.0%不變。

最後，日本央行將於周五（9月19日）上午11時左右召開利率會議後向外宣布貨幣政策方向，市場認為將維持在0.5%不變，持續評估薪資增長與通膨前景。

分析師指出，本周央行決策結果將對外匯市場與債市形成明顯衝擊，美元走勢、美債殖利率與日圓波動尤其值得關注。若Fed降息符合預期，而台灣央行按兵不動，可能進一步擴大美元與新台幣的利差，引發資金流動效應。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，美國消費者與企業支出及房市活動已見放緩，聯準會可望恢復降息，將為債市營造有利環境。

金融圈認為，當前美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上佔比已逾五成，即便經濟成長力道轉弱，企業違約風險仍可控。由於殖利率仍維持在約7%的水準，足以補償潛在風險，因此高殖利率債券市場需求穩固，供需技術面呈現正向。

富蘭克林證券投顧則表示，美元今年雖已出現貶值，但估值仍偏高，後續美元壓力將來自降息與景氣走緩的循環性因素，以及經常帳與財政雙赤字的結構性因素。

相較之下，新興市場多擁有嚴謹的財政與貨幣政策，並維持較高的實質利率，部分國家更正受惠於經濟改革與貿易結構轉型。法人看好在美元貶值推動下，新興市場當地公債有望同時享有債息與匯率的雙重收益。