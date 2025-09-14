中信金獲亞太暨台灣永續行動12項大獎　再得台北金鵰微電影展4獎項

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）積極運用金融影響力實踐聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）與台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）勇奪「2025亞太暨台灣永續行動獎」12項大獎，獲獎數列居所有企業之冠。此外，中國信託金控以《來自西拉雅的追鷹人》等4部影片抱回「2025第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影1項金獎、3項銀獎的肯定，充分展現多元永續成果。

財團法人台灣永續能源研究基金會今年以「邁向變革的力量 Charge Towards Change」為主題，舉辦「2025第四屆亞太永續博覽會」，攜手社會各界力量為永續發展注入新動能，並舉行亞太暨台灣永續行動獎與台北金鵰微電影展頒獎典禮，由中信金控董事會副秘書長林永勝資深副總經理、中國信託銀行個金作業暨資訊處處長蕭重建資深副總經理及台灣人壽營運規劃處處長許家綾副總經理出席領獎。

中信銀行積極響應政府打詐，推動「中信神盾聯防科技平臺」與「雷霆專案」，建置人工智慧（Artificial Intelligence, AI）科技識詐系統，並攜手檢警建置預警、查調及懲詐之跨域聯防機制，守護客戶資產；在節能減碳上藉由碳管理、數位平臺及攜手客戶落實減碳等三大面向，落實「低碳金融，綠色生活」；亦透過智能決策模型，提供客戶最適合產品，同時優化樂齡、身心障礙者之金融體驗，實現公平待客與普惠金融願景。再者，推出「親子金融永續教育計畫」，透過中國信託行動銀行APP專屬兒童介面，培養孩子記帳、儲蓄及預算管理能力，深化家庭金融素養；公益方面則以「愛傳球」專案攜手全臺11所慈輝學校，結合籃球、反毒、金融教育等多元活動，協助弱勢學子凝聚團隊歸屬感，建立自我價值。中信銀行執行之專案共奪下「亞太永續行動獎」2項銅獎及「台灣永續行動獎」1項特優、5項金獎、1項銅獎。（詳見【附表】）

台灣人壽致力落實公平待客，成立「防詐特攻隊」攜手檢警、公益單位推廣多元全齡防詐教育，推出官方短碼簡訊「68688」，保障客戶防堵釣魚簡訊詐騙；2022年起率先同業關注高齡友善議題，舉辦「樂齡友善調查暨論壇」，匯集產官學意見領袖剖析痛點，提出友善解方，並激勵相關產業創新商品及服務，達到「活得好、老得慢、病得少」目標，邁向健康臺灣未來；亦整合AI、行動科技及大數據分析，推出「智能幫手2.0」，提供業務同仁即時績效追蹤、智慧客戶管理、精準媒合與定位服務等功能，成為保險科技的先驅平臺，上線至今累積服務逾27萬名客戶，三項專案共獲「亞太永續行動獎」1項銅獎、「台灣永續行動獎」2項銀獎之肯定。

值得一提的是，中信金控長期推廣慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益回饋社會，也將其努力透過微電影激勵人心。中信銀行自媒體Home Run Taiwan拍攝之《來自西拉雅的追鷹人》，呈現臺灣特有種猛禽神秘樣貌，號召民眾關注生態保育議題；「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」年度影片《勇敢追求》以普門高中棒球隊為題，傳遞永不放棄的棒球精神；中國信託文教基金會「夢想家圓夢工程」長期培育偏鄉種子老師，把偶戲創意帶進教室，透過《夢想不在家》紀錄師生共學共創的感動旅程；中國信託慈善基金會拍攝之《用地瓜球凝聚家的夢想》講述陷處於人生低谷的劉在泓透過「信扶專案」支持，重拾財務健康，帶領全家人走向幸福未來的故事，4部作品於173部參賽影片中突圍，榮獲「台北金鵰微電影展」永續微電影1金、3銀的殊榮。

2025-09-14 13:32
