擁7千萬存款！78歲老翁嗆兒「別打我錢主意」...晚年生活超淒涼

文／CTWANT

日本一名78歲的A先生（化名）原本育有一子二女，子女皆已婚成家，孫子陸續出生，本應享有天倫之類，然而現實卻背道而馳，他如今與家人漸行漸遠，獨自過著孤單生活。據悉，老先生隨著年齡增長，愈發執著於金錢，與孩子們外出就餐從不付錢，甚至對子女放話「別想打我錢的主意」，讓家人感到心寒。

日本網站THE GOLD ONLINE報導，A先生名下資產高達7,000萬日圓（約新台幣1,470萬元），居住在已還清貸款的獨棟住宅，每月還能領取約17萬日圓（約新台幣3.6萬元）年金，生活無虞。然而，隨著年齡增長，他愈發執著於金錢。自5年前妻子去世後，他逐漸展現出「吝嗇老人」的一面，與孩子們外出就餐從不付錢，甚至對子女放話「別想打我錢的主意」。

真正引爆親子矛盾的導火線，是長子的一番「未雨綢繆」之言。長子希望父親能告知存摺、不動產與保險的情況，以便日後處理遺產事宜。不料此舉激怒了A先生，他怒斥兒子「覬覦錢財」，自此與子女、孫輩疏遠。子女們也不再主動聯繫，甚至冷言「既然那麼執著金錢，就抱著它過一生吧。」

如今，他的帳戶裡仍存著鉅額存款，但冰箱裡只剩下打折的便當，雖然他口中說著「我這樣就好」，但心裡卻仍渴望聽見孫子的聲音。

專家指出，高齡者容易因一些原因而對金錢產生強烈執著，例如收入減少、對未來不安、認知功能下降，以及對「錢變少」的恐懼。這些心理，常導致老人選擇「守財不花」，甚至破壞家庭關係。相對地，也有長者因過度揮霍或誤信詐騙而傾家蕩產。

如何運用金錢，成為影響晚年幸福的關鍵。專家建議，高齡者應事先規劃財務，例如設定資助子女的上限、準備養老與醫療費用，並保留部分資金投入興趣與休閒，以確保金錢真正提升生活品質。金錢最終無法帶進棺木，若只是一味守財，反而可能換來孤獨與遺憾。

