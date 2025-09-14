石垣島客貨輪10月下旬開航　票價約為機票半數、免費住宿

▲「八重山丸」預計今年10月下旬開基隆-石垣島客貨運定期航線。（圖／華岡集團提供）

記者張佩芬／台北報導

日本沖繩縣石垣(島)市規劃以「八重山丸」客輪開闢的基隆至石垣海上客貨運定期航線，目前船隻在台船基隆廠進行整修，預計今年10月下旬正式開航，提供每周3班運務。該輪在台總帶華岡集團總經理洪郁航表示，目前船票含臥鋪賣價還未做最後定案，原則上根據淡旺季不同，開放式臥鋪來回在新台幣5-6千元之間，含雙人房在8-9千元之間。

洪郁航指出，船隻開航雖因秋冬季可能風浪較大，但因船隻是夜航，預計晚上11點開航，早上6點左右抵達，旅客大多數只要臥躺就不會有暈船問題，還省了旅館費，且船隻直航石垣島，如果搭飛機還需要從那霸轉，票價則僅約為傳統航空一半。

[廣告]請繼續往下閱讀...

旅客可以選擇參加旅行社的團體旅遊，或是自由行、自駕遊等，當地的藥妝與各種商品，價格與日本各大城市相同，也可滿足喜歡採購的旅客需求。

石垣島又稱為日本的馬爾地方，碧藍海水、純白沙灘，是慢遊，療癒勝地，潛水、浮潛、划獨木舟、乘水牛車，川平灣、竹富島、幻之島與街道上的沖繩美食與琉球文化，吸引各年齡族群到訪。

▲石垣島又稱為日本的馬爾地夫，碧藍海水、純白沙灘，是慢遊、療癒勝地。（圖／取自雄獅旅行社網站）

今年稍早石垣島市長因不信任決議被通過而遭罷免，選舉新市長期間，原市長中山義隆再度參選，對手砥板芳行宣稱如果當選要廢除開基隆-石垣島航線計畫，結果8月17日選舉結果出爐，中山義隆再度當選。華岡高階指出，全案是石垣島市議會通過的案子，不是隨便能廢止的計畫。

「八重山丸」是客貨車可以直接開上船的駛上駛下(RO-RO)客貨輪，委託過去長期經營「麗娜輪」，擁有充分實務經驗的華岡集團營運管理。

船隻總噸位21,688噸，船上配置全住艙，可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃(或同等材積/重量貨載)，石垣市暨相鄰的八重山群島等區域所屬官方與民間對此一航線的開闢極為重視，中山義隆去年年中與年底先後帶隊來台考察，拜會航運港務各相關單位與主管官署。

訪問團也至台北港觀摩華岡集團投資之海運快遞作業及海空聯運等相關物流鏈路，以評估石垣未來成為日本與台灣間的物流中轉據點的可行性與效益，希望能藉由與台灣相鄰的地理優勢，除拓展當地原有的觀光商機之外，也期待能開創一條台日貿易發展的新路線，讓八重山群島迸發出更加豐富多元的發展面貌。