機票怎麼買最划算？專家揭5大省錢技巧　週一到週三出發最便宜

想要買到便宜機票並非難事，Google 推出的 機票搜尋與比價平台、Google Flights給出的第一建議就是「保持彈性」。Google Flights產品部門主管拜爾斯（James Byers）表示，旅行日期若能避開週末與旅遊旺季，往往能省下可觀費用，「不要把行程綁死在某一天，即便前後調整一兩天，也能有很大差別。」

根據《CNBC》報導，Google Flights的數據顯示，週一至週三通常是最便宜的飛行日，平均票價比週末低13％。另一份由旅遊平台Hopper發布的報告指出，國內航班若選擇在平日出發，每張機票平均可節省42美元（約新台幣1,370元），約等於14％的價格差異。相反地，週日是最昂貴的一天，因為大量旅客會在週末結束返家。

除了航班日期外，住宿費用也存在相似規律。Hopper數據顯示，週五或週六入住飯店並停留至週日，房價平均比平日高出20％以上，等於每晚多花約50美元（約新台幣1,630元）。

值得注意的是，許多旅客誤信「購票當日會影響價格」，但NerdWallet旅遊分析師法蘭奇（Sally French）指出，真正重要的是「飛行日」而非「購票日」。Google Flights分析發現，週二訂票雖然歷來被認為最划算，但實際僅比週日便宜1.3％，差距極小。

專家同時建議，在更大範圍上選擇淡季或肩季（4月至6月中旬和9月至10月）出行，也能有效降低成本。以美國境內航線為例，2024年旅客若將行程從暑假高峰調整到9月或10月，平均可節省40％票價，約150美元（約新台幣4,900元）。

另外，選擇轉機航班通常比直飛更省。Google Flights數據顯示，轉機航班平均比直飛便宜22％。不過專家提醒，重要物品應隨身攜帶，以防行李延誤。

最後，提早規劃仍是不敗原則。Google Flights建議，國內航班最佳購票時機大約是起飛前39天，國際航班則約49天，避免臨時訂票導致價格飆升。

