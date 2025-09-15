低利環境有利無息資產　國際投行喊金價挑戰4000美元

▲黃金示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

近期金價挾美國就業數據不振，強化聯準會降息預期而一舉突破3300至3500美元區間，來到3600美元，國際投行亦普遍樂觀看待黃金後市，評估強勁氣勢可望直攻4000美元大關。

黃金價格自8月底突破四個月盤整區間，9月8日每盎司衝破3600美元，創歷史新高，法國巴黎銀行指出，金價漲幅主要受到四大因素支撐：一是美國就業數據疲弱，降息預期升高；二是地緣政治與財政不確定性加劇，避險需求增加，尤以美國關稅政策混亂、聯準會獨立性受到政治干預，及財政赤字擴大為主要風險；三是全球央行增持黃金，分散美元資產風險；四是降息環境下美元走弱，而低利率環境有利黃金和白銀等無息資產，對黃金的看法從「中性」轉為「正面」，並將12 個月目標價從3500美元調升至4000美元。

無獨有偶，高盛、摩根大通等機構也看好黃金後市，均認為2026年金價有望衝破4000美元關卡，高盛還認為，若目前投資於美國公債的27兆美元中有1%資金進入黃金市場，金價不排除觸及5000美元。根據彭博數據(截至9/12)，富時金礦指數成分股淨利率已從1Q23的約10%顯著提高至2Q25的24%，至4Q25還有望進一步提升至29%，2026年底再提高至31%。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治風險仍存、聯準會降息預期發酵、美元資產吸引力下滑、央行儲備資產多元化、黃金傳統旺季即將到來等多元因素支持下，金價有望維持高檔水準，即使出現回檔，上述任一因素均會提供強力支撐，中長期來看，只要這些因素不退，黃金仍將持續受到青睞，金礦股亦可望持續受益於高金價並提升獲利能力。

