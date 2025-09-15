智利強品登台一對一B2B商機媒合會　全面點燃台智雙邊新商機

▲IEAT黃文榮秘書長(左上)、智利商務辦事處處長Fernando Schmidt(右上)致詞；下圖衛福部食藥署食品組食品輸入管理科林冠宇科長分享台灣食品輸出入法規。（圖／IEAT提供）

台北市進出口公會(IEAT)與智利商務辦事處於上周五(12日)強強聯手，舉辦「2025智利強品登台：一對一B2B商機媒合會」。本次活動首度集結15家智利優質出口廠商，帶來新鮮水果、冷凍莓果與果乾、海鮮產品、葡萄酒與橄欖油等多元品項，為台灣市場注入嶄新商機。

媒合會現場佔地逾115坪，吸引超過40家台灣企業參與，台灣買主與智利業者零距離對接，全天交流熱度不斷攀升，共計165場一對一商談場次，充分展現台智經貿合作的高度活力。

IEAT黃文榮秘書長致詞時以「對的市場、對的合作夥伴、對的推廣平台」三大觀察，點出了台智合作的關鍵優勢。台灣是全亞洲最具潛力的高端農食市場之一，以人均購買力，台灣名列第3，在亞洲僅次於新加坡與香港且市場高度開放。

此外，台灣鮮果進口需求強勁，每年進口總額高達10億美元，人均年水果消費量約150公斤，消費均價高達3500美元。智利目前名列台灣第4大鮮果供應國，展現強勁競爭力與持續成長潛能。

IEAT作為台灣最大、最具影響力的工商組織，擁有6700家會員遍布全台，其中食品群擁有超過1500家會員廠商，專業買主量能雄厚。自2022年與智利全國水果生產商聯盟(Fedefruta)簽署合作備忘錄(MOU)以來，雙邊合作不斷深化。這次來台的智利廠商亦包含Fedefruta會員，進一步體現落實締盟後的合作交流成果。

IEAT與智利商務辦事處長年保持密切合作，三年來已攜手辦理逾4場專業媒合活動，成果豐碩。而今天的一對一B2B商機媒合會，更是協助智利廠商快速切入台灣市場的最佳平台，為智利產品創造前所未有的合作與突破，推動台智經貿關係再攀新高峰。

智利商務辦事處處長Fernando Schmidt強調，在瞬息萬變的全球局勢中，「適應力」與「韌性」是企業能持續成長並脫穎而出的關鍵，而台灣與智利企業正是最佳典範。他進一步指出，台灣糧食自給率僅約35%，高度依賴進口；智利則是全球食品供應強國，雙邊具備高度互補性。

2025年初，智利對台灣的非銅產品出口大幅成長16%，台灣更躍升為智利在亞洲第4大食品與飲料出口市場。台智已在鮮果、乾果、海鮮與葡萄酒等領域建立深厚連結，未來更將拓展至加工、供應鏈、AI科技合作，結合雙方優勢資源，打造共贏新局，攜手開拓雙邊市場的無限商機。

此次活動亦特別邀請衛福部食藥署食品組食品輸入管理科林冠宇科長，以「台灣食品輸入法規概述與剖析」為題，深入解析邊境查驗、系統性檢驗及風險控管等核心制度，為智利廠商提供最即時的政策與合規資訊，協助智利產品進入台灣市場的過程中可大幅降低風險、加快通關時效，並同時確保食品安全與品質，進一步強化消費者的信任。

本次「2025智利強品登台：一對一B2B商機媒合會」不僅將位於南美的智利最具代表性優質產品資訊直接帶至台北，更以165場次商談全數爆滿的成果，再次展現出台智合作的強勁實力與決心。展望未來，IEAT將與智利商務辦事處持續深化交流，攜手開創更多成功案例，為雙邊經貿合作寫下新的里程碑。