救運價　卓越與雙子星聯盟各撤一條美西線、歐美線總減班率達12%

▲未來五周撤掉的航班約五成是亞洲-美國航線。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

由於歐美線運價都已在成本線上下，中國十一長假過後市場就進入淡季，陽明海運所屬的卓越聯盟與馬士基所屬的雙子星聯盟都已決定在本月下旬各撤一條美西線，英國知名海運諮詢機構德魯里上周五(12日)公布的數據顯示，未來五周空白航班快速攀升，在一周內增加了60%，航班取消率從7%上升到12%，且估計下周還會繼續增加。

德魯里分析，儘管貨櫃船公司透過調漲基本運價(GRI)和中國十一黃金周前的需求，為跨太平洋航線運價提供了短期支持，但這些增長仍然脆弱。如果沒有持續的需求或有意義的運力調整，費率可能會再次走軟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬士基上周發佈通知，宣佈旗下美西航線TP9在節前最後一班船(9月23日離開廈門港)後，將在2025年接下來的時間內全面停航，何時恢復，另行通知。

馬士基市在今年6月下旬恢復原處於停航狀況的TP9航線，該航線彎靠廈門-釜山-長灘-廈門，隸屬於馬士基與赫伯羅德共組的雙子星聯盟，當時主要因應中美關稅首次延長期內的搶運潮。不過馬士基上周通知客戶，TP9將在今年第四季剩餘時間內全部暫停。

卓越聯盟成員包括日本海洋網聯、韓新遠洋和陽明海運，本月下旬將暫停了PS5服務，該服務從青島出發，經寧波、神戶、長灘和奧克蘭，該航線是今年6月中新開的航線。

德魯里統計，在第38周(9月15日至21日)和第 42周(10月13日至19日)期間，12%的預定航班(720班中的85班)將被取消，其中近一半在跨太平洋東行航線，其次是亞洲-北歐和地中海航線佔34%，跨大西洋西行航線佔16%。值得注意的是，其中65%的取消集中在第40-41周，恰逢中國的黃金周。