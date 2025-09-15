快訊/美國線今日漲價不成還小跌　後續看中國造船舶調離美線影響

▲美國線今日漲價不成還小跌。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司今(15)日美國線每大箱(40呎櫃)運價調升1000美元計畫，不但漲價不成，運價還小跌，完全看不到中國十一長假前出貨小旺季。超大型攬貨公司負責人認為，年底前很難有漲價機會，現在就看美國10月14開始對中國建造船舶徵收的額外港口費，有沒有讓美國線船隻明顯減少，以及船公司淡季減班減得夠不夠多。

本月1日美西漲到2300、美東漲到3300美元的運價，上周多已跌回至1900-2150美元，兩家非聯盟船與馬士基航運美西線僅收1700-1800美元，今日有聯盟船給出委運20個大箱，每箱再減價100美美元優惠，另一家聯盟船則表示明日會決定是否跟進。

運費水平較高的海洋聯盟，今日報價1900-1950美元，代表運價全部跌破2000美元。由於十一過後市場就進入淡季，攬貨業認為，除非船公司減班減得夠多，中國造商船調離美國線後，補上的船隻也明顯不足，否則年底前運價很難上調。

歐洲目前的低運價船公司已經確定實施到10月中，由於估計中國造商船部分會移往歐洲線，而歐洲線的超大型貨櫃船卻無法移往美國線，因此歐洲線前景也不樂觀。