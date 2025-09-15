中信銀8月信用卡爆刷669.5億稱冠　台新銀新卡友超車北富銀

台積電首配5元明除息！市值減少1297億 台股蒸發逾40點

證交所公布台積電（2330）、桂盟（5306）、青松健康（6931）、錸寶（8104）等4檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電改季配息後首度配出5元的水準，發行市值將減少約1297億元，占發行量加權股價指數約40.43點，前述4檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.48點。

基期墊高、關稅負面效果浮現 國泰金預估明年GDP至2％

受惠於關稅豁免期提前拉貨效應，以及AI趨勢持續支撐，今年以來出口成長幅度超乎預期，整體景氣動能強勁，國泰金台大合作團隊上修2025年台灣經濟成長率預測，由原來2.8%，上修至4.5%，展望2026年，由於關稅負面影響浮現，加上基期墊高，首次預測2026年台灣經濟成長率為2%。

川普關稅、中國工資調漲 製鞋業中傑Q2營收、毛利率雙雙衰退

製鞋業中傑投控（6965）今（15）日舉行法說會，公告第2季營收、毛利率在川普關稅、中國基本工資調漲等因素干擾下雙雙衰退，中傑董事長暨執行長劉安哲指出，目前新客戶推進順利，多個品牌同步努力中，今年第四季開始會陸續看到成果。

台灣首家二次元概念股！ 智寶預計9月18日登錄興櫃

動漫遊戲IP公司智寶國際（7824）將於9月18日正式登錄興櫃交易，成為台灣首家以動漫遊戲(ACG) IP為核心戰略邁入資本市場的公司，象徵台灣ACG產業開啟全新局面，展現智寶推動IP國際化、商業化的強勁企圖心。

180萬電動車省稅6萬 電動車免貨物稅爭延至2030年

立法院新會期即將在本周五（19日）正式開議，財政部透露新會期優先修法案將針對電動車貨物稅、牌照稅免稅期延長5年至2030年12月31日止，以電動小客車進口時完稅價格180萬元的電動車估算，可省下約6萬元的稅金。

低利環境有利無息資產 國際投行喊金價挑戰4000美元

近期金價挾美國就業數據不振，強化聯準會降息預期而一舉突破3300至3500美元區間，來到3600美元，國際投行亦普遍樂觀看待黃金後市，其強勁氣勢可望直攻4000美元大關。

禾榮科上市首日漲近3成 中籤可賺17.6萬

生技股王禾榮科技（7799）今日以承銷價600元正式上市掛牌交易，上演蜜月行情，以盤中高點776元換算，漲幅更高達29.33％，幸運中籤的投資人，一張就可以賺17.6萬元。

美光暫停報價 華邦電、南亞科量價齊揚雙漲逾半根

全球記憶體市場再度吹起漲價號角。繼 SanDisk 上周率先調漲 NAND Flash 報價 10％後，美光（Micron）也向客戶發出通知，自 12 日起全面暫停報價一周，涵蓋 DRAM 與 NAND 全線產品，並暫停與 OEM、ODM 客戶洽談長約，受到消息激勵，華邦電今日盤中爆24萬張漲逾6%、南亞科也勁揚7.4%。

法說變法會！金居今嚇趴跌停 PCB族群熄火

前波股價漲勢兇猛PCB三妖之一金居（8358）今（15）日再度開低走低，10點過後觸及210.5元跌停價位，跌停委賣達5千多張，成交量仍有4萬張，連續四天走跌，主要反映上周法說會，第二季匯兌損失1.09億元，侵蝕每股盈餘（EPS）0.4元的衝擊下，第二季EPS僅0.66元。

336萬人期待！20檔台股ETF本周除息 15檔今最後上車日

台股ETF配息香，本周包括群益台灣精選高息(00919)在內20檔台股ETF即將除息，引發336.4萬名股民眾所期待，其中有高達15檔設定今（15）日為最後買進日，投資人躍躍欲試。