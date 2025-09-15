中信銀8月信用卡爆刷669.5億稱冠　台新銀新卡友超車北富銀

▲統一攜中信推出uniopen聯名卡，中信銀8月信用卡業績持續炸裂。左起中信銀總經理楊銘祥、中信銀董事長陳佳文、統一企業集團董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲。（圖／記者高兆麟攝）
記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導
5大信用卡發卡行8月自結戰績出爐，中信銀與統一集團「強強聯手」推出uniopen聯名卡，單月新增卡數、簽帳金額全面稱冠，其中簽帳金額衝至669.50億元、單月新增卡量超過22萬張皆遙遙領先。另台新銀8月新增卡數達3萬8737張，新增卡友險勝北富銀159人，兩銀行纏鬥也成話題。
中信銀8月簽帳金額達669.5億元，年成長10%，累計今年1至8月合計5800億元，年增8%。流通卡數910.68萬卡、有效卡數為613.15萬卡。
國泰世華銀8月簽帳金額為650.56億元，年成長8%，成長主因為暑假期間旅遊、餐飲、購物消費需求增加，帶動簽帳金額成長；累計前8月簽帳金額約5539億元，年增率達雙位數。玉山銀8月簽帳金額為478.48億元，年成長4.7%，創同期單月新高。
北富銀8月簽帳金額473.56億元，年減0.9%，不過單月新增卡數僅3萬8579張，落後台新銀的3萬8737張。
台新銀8月簽帳金額390.22億元，若加上6月至8月繳納綜所稅款期間的刷卡金額，台新銀近3個月刷卡金額應可年增3%，加上台新銀旗下主力商品「新光三越聯名卡」即將在百貨公司周年慶發威，市場更注意9月、10月表現。
讀者迴響