黃金創3689美元新高！今年飆逾4成　彭博點出4大推升關鍵

▲台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際現貨黃金持續走強，今（16）日報價再刷3689.32美元新高，《彭博社》指出，在美國總統川普施壓、市場啟動本周聯準會（Fed）降息預期、地緣政治與各國央行搶購下，有望再刷新高。

現貨黃金衝高後漲勢略微收斂，至今日上午10點左右，現貨報價來到3680.05美元，過去24小時內漲幅超過1%，最高曾達3689.32美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《彭博社》指出，美元指數跌至7周以來最低點，一連串疲弱的就業數據與缺乏重大通膨意外，使市場對今年進一步降息的預期升高。這對不具利息收益的黃金是利多。

與此同時，美國總統川普對聯準會的壓力持續升高，包括試圖撤換理事麗莎‧庫克（Lisa Cook），進一步強化了市場對於聯準會將採取鴿派貨幣政策的押注。此外，白宮經濟顧問史蒂芬‧米蘭（Stephen Miran）最快將於周二加入聯準會。

黃金今年迄今已飆升逾 40%，表現超越標普 500 指數等主要資產，近期更突破了 1980 年的通膨調整後高點。

持續的貿易與地緣政治不確定性，加上各國央行積極買進黃金與黃金 ETF 資金流入，進一步推動金價上漲。高盛集團預測，若僅有 1% 的私人持有美債轉向黃金，金價可能接近每盎司 5000 美元。